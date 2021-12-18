حفيظ دراجي يثير غضب التونسيين باحتفاله بفوز الجزائر بلقب كأس العرب

أثار المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي غضب الجمهور التونسي، بعد نشره صورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، اعتبرها المشجعون استهزاءً منه بالمنتخب التونسي لكرة القدم.

ونشر دراجي صورة تظهر لاعب المنتخب الجزائري إلياس الشتي محاطاً بثلاثة لاعبين تونسيين عقب إصابتهم، وكتب تدوينة جاء فيها: ”محارب الصحراء مر من هنا“.

وقام المعلق الجزائري بنشر التعليق والصورة عقب فوز المنتخب الجزائري على نظيره التونسي في نهائي كأس العرب 2021.

وأثارت التدوينة غضبا واسعا في تونس، وتم اعتبارها استفزازا وتهجما على المنتخب التونسي لكرة القدم.

وعلق الإعلامي التونسي مكي هلال، في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: ”التعليق الرياضي خطاب تحليل وعقلانية لا صُور ازدراء وكراهية.. نعم تونس سيطرت والجزائر انتصرت.. منطق الكرة يختلف عن منطق الجائزة في الدور النهائي، لأنه ببساطة لا بد من فائز في النهاية“.

وأضاف مكي هلال في تدوينته: ”لا عزاء لحفيظ الدراجي.. وإن محوت الصورة التي نزلتها منذ قليل (الصورة الأولى) إليك الصورة الأخرى الثانية حتى تكتمل الصورة: وهي للحاضر الذي يحاول خنق المستقبل، وهي تقول الكثير أيضا.. إنه خوف الماضي المنتهي والحاضر يخنق المستقبل القادم الهادر“، وذلك في إشارة إلى صورة يظهر فيها لاعب جزائري بصدد خنق نجم المنتخب التونسي حنبل المجبري.

وتابع: ”رغم هذا الحقد الدفين منك وحدك، نملك الشجاعة لنقول مبروك للجزائر التي نحب، لا تلك التي تحاول أنت أن تسرقها وتسوّقها“.

وقال الإعلامي سمير الوافي، في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: عفوا حفيظ الدراجي.. أنا معروف بحبي للجزائريين وهو حب متبادل أجده أينما ذهبت.. الجزائريون الرجال والفرسان والنبلاء والشجعان والأشراف.. لكنك للأسف لست منهم.. لأنك حاقد وناقم على التوانسة لأسباب خسيسة“.

وأضاف: ”هذه الصورة التي تنشرها لا تعكس حقيقة أداء المنتخب التونسي ولا تنصفه.. ولا تعطيه حقه كمنتخب أرهقكم وعذبكم وكاد يهزمكم قبل أن يحالفكم الحظ.. منتخبكم قوي ومحترم لكنه لم يكن أفضل من منتخبنا.. ومحاولة إهانتنا بهذه الصورة العنيفة للاعبين تونسيين مصابين أو مرهقين بعد أداء بطولي.. حركة دنيئة“.

وقال الناشط السياسي توفيق الحسناوي، في تدوينة نشرها على صفحته: ”المدعو حفيظ الدراجي، هذا الشبه معلق رياضي ليست له أي ذرة احترام“.

وقال النائب السابق في البرلمان التونسي بشير النفزي، في تدوينة نشرها على صفحته: مبروك لتونس.. منتخب فتي وطموح ومحاربون حقيقيون ذادوا عن الراية الوطنية بكل بسالة واقتدار.. مبروك فقط لمن يحترمنا من الإخوة الجزائريين ولا مبروك للمتغطرسين منهم ومن لا يعرف احتراما ولا تقديرا.. حفيظ الدراجي أحد هؤلاء وبعض لاعبي الجزائر كذلك“.

وأضاف بشير النفزي في تدوينته: ”لقطة خنق حنبعل المجبري والتدوينة التي نشرها هذا المعلق الحاقد على تونس وبعض ردود أفعال من ينتسبون للجماهير الجزائرية هي فقط معرة لا أتشرف من خلالها أن أبارك إلا لمن بادل الاحترام والاعتبار“.

وكان دراجي قد تحدث عن منافسات كأس العرب، مؤكدًا أن فوز محاربي الصحراء بالبطولة جاء منطقيًا كونه الأجدر.

وقال دراجي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: ”ألف مبروك لمنتخب مصر على ظهور أولاد صغار من الجيل الجديد رغم الخيبة في الأوساط الجماهيرية والإعلامية“.

وأضاف: ”فوز منتخب الجزائر الأجدر والأفضل، كان منطقيًا ومستحقًا، فلقد تعادل مع منتخب مصر وأقصى منتخبي المغرب وقطر“.

واختتم: ”قطر جهزت نفسها وأكدت أنها مستعدة لاستضافة كأس العالم“.

وأحرزت الجزائر لقب كأس العرب لكرة القدم لأول مرة في تاريخها بعد الفوز 2-صفر على تونس، بعد وقت إضافي في قمة مغاربية مثيرة وعنيفة أمام أكثر من 60 ألف متفرج في استاد البيت بالخور، يوم السبت.

وافتتح البديل أمير سعيود التسجيل بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 99، بعد تمريرة من بغداد بونجاح.