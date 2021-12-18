مجيد بوقرة: الروح القتالية وعقلية الأبطال وراء تتويج الجزائر بكأس العرب

أشاد مجيد بوقرة، مدرب الجزائر، بالروح القتالية وعقلية الأبطال للاعبي فريقه، واعتبرها السبب الأساسي في إحراز لقب كأس العرب لكرة القدم، بعد التفوق 2-صفر على تونس بعد وقت إضافي اليوم السبت.

وبعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي، سجل البديل أمير سعيود الهدف الأول بتسديدة هائلة في الدقيقة 99، وأضاف ياسين براهيمي، أفضل لاعب في البطولة، الهدف الثاني من آخر تسديدة في البطولة.

ودخل بوقرة بكأس البطولة في قاعة المؤتمر الصحفي، وقال عبر مترجم: ”النقطة الأهم هي روح اللاعبين والرغبة في أن نربح ونلعب كل يوم وكأننا نخوض المباراة النهائية.

”بالنسبة لي هذا مفتاح النجاح وعندما يرتدي اللاعبون قميص الجزائر فهم يلعبون بكل ما لديهم من جهد، وهذه النقطة الأساسية وتتعلق باللعب والحماس والشغف والرغبة“.

وتولى بوقرة قيادة الجزائر بدلا من المدرب الأساسي جمال بلماضي الذي غاب عن البطولة إلى جانب مجموعة من اللاعبين الأساسيين، في ظل رفض أنديتهم الأوروبية السماح لهم بالمشاركة.

وقال بوقرة: ”أود أن أشكر الله على هذه اللحظات من السعادة.. رأينا منافسة من كافة المنتخبات وأشكر كل اللاعبين وأنا فخور بهم ويستحقون ذلك بالفعل“.

وتابع: ”لعبوا بأقصى ما لديهم وهذه عقلية الأبطال.. أشكر أيضا جمال بلماضي الذي كان جانبي لعدة سنوات وهو شخص تعلمت منه الكثير، وأود أن أشكره على ذلك وأشكر الجماهير والمشجعين الجزائريين“.

وسيعود بلماضي لقيادة الجزائر في رحلة الدفاع عن لقب كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون الشهر المقبل، ثم يواصل مشواره في تصفيات كأس العالم على أمل العودة إلى قطر بعد عام واحد.

ورفض بوقرة ترشيح أي لاعبين من الفريق الحالي للمدرب بلماضي، قائلا: ”لا أقترح أي أسماء وكل الاختيارات أمام المدرب الأول ويمكنه أن يضم من يريد.

”على المدرب الرئيسي أن يختار ما يشاء، وأنا فخور بلاعبي فريقي كلهم.. لست المسؤول لأرشح أحدا للانضمام“.

تصريحات مدرب تونس

بينما ألقى منذر الكبير، مدرب تونس، باللوم على الفرص المهدرة في خسارة نهائي كأس العرب، لكنه رغم ذلك تقدم بالشكر لكل لاعبيه على بذل قصارى جهدهم طوال البطولة.

وظهر الحزن واضحا على وجه الكبير، وقال للصحفيين في استاد البيت بالخور اليوم السبت: ”كان لنا العديد من الفرص في الشوط الأول والشوط الثاني وكان يمكن التقدم 1-صفر في أكثر من مناسبة.

”منتخب الجزائر كان عنده توفيق في الهدف الأول الذي منحه اللقب. اللاعبون لم يقصروا وبذلوا جهدا بدنيا وتكتيكيا واستحقوا الوصول إلى النهائي واستحقوا أيضا الفوز باللقب.

”نشكر كل اللاعبين وكل الإطار الفني والطبي والجامعة التونسية (الاتحاد التونسي) وشكر خاص للجماهير التي وقفت معنا كما يلزم وكنا نتمنى نهديهم اللقب، لكن التوفيق لم يكن في صالحنا ومبروك للجزائر وحظ أوفر لمنتخب تونس“.

وأشار: ”كنت أعلم أن من سيسجل أولا سيحرز اللقب.. في ظل مواجهة متوازنة فإن صاحب الهدف الأول يحقق الفوز“.

وكانت تونس صاحبة أول فرصة خطيرة عندما نفذ نعيم السليتي ركلة حرة إلى بلال العيفة الذي ارتقى عاليا ووضع الكرة برأسه في العارضة.

وقال الكبير: ”الكرة الأولى اصطدمت بالعارضة.. لكن التوفيق غير موجود وجاءت لنا الفرص. المنتخب التونسي صنع الكثير من الفرص، وكان ينقصه التوفيق.

”جاءت خمس أو ست فرص ولم نوفق وكنا نستحق أن نسجل هدفا واحدا على الأقل.. في المقابل كان منتخب الجزائر موفقا في تسديدة بعيدة. كنا نتمنى تتويج جهودنا باللقب لكن قدر الله وما شاء فعل“.