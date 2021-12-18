التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة تونس ضد الجزائر في نهائي كأس العرب

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب (البيت) في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخبي تونس والجزائر في ديربي شمال أفريقي مرتقب في نهائي بطولة كأس العرب.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة تونس والجزائر في نهائي كأس العرب ، فإلى السطور المقبلة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت تونس والجزائر، 17:00 بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم الألماني دانييل سيبرت.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 و2 بصوت المعلق حسن العيدروس والكأس 1 بصوت المعلق أحمد الطيب.

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب تونس متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة بعد فوزه على موريتانيا بنتيجة 5/1، ثم خسر أمام سوريا بنتيجة 2/0، ثم فاز على الإمارات بنتيجة 1/0.

وتخطى منتخب تونس عقبة عُمان بنتيجة 2/1 في ربع النهائي، ثم حقق الفوز على منتخب مصر بنتيجة 1/0 في نصف النهائي.

وصعد منتخب الجزائر وصيفًا للمجموعة الرابعة بعد فوزه على السودان بنتيجة /0، ثم التغلب على لبنان بنتيجة 2/0، ثم التعادل مع مصر بنتيجة 1/1.

وتأهل منتخب الجزائر إلى ربع النهائي، وواجه المغرب، وصعد بركلات الترجيح بنتيجة 5/3، وتعادلا بنتيجة 2/2 في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم أطاح بعقبة قطر في نصف النهائي بنتيجة 2/1.

ماذا يقول التاريخ؟

يخوض منتخب الجزائر اللقاء النهائي لبطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه، بينما حقق منتخب تونس اللقب في نسخة 1963، وهي المرة الوحيدة التي شهدت ظهوره في النهائي.

وسبق أن تقابل الفريقان في العديد من المناسبات بدأت في تصفيات مونديال 1970 وبالتحديد في نوفمبر 1968، وفاز منتخب تونس بنتيجة 2/1 وتعادلا 0/0.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1976، وتعادلا بنتيجة 1/1، وفاز منتخب تونس بنتيجة 2/1.

منذر الكبير: لقب كأس العرب هديتي للشعب التونسي https://t.co/c1TMmLiNLj pic.twitter.com/OSMGkdnGLN — إرم سبورت (@EremSports) December 17, 2021

وتجدد الموعد في أولمبياد 1976، وتعادلا بنتيجة 1/1، ثم فاز منتخب تونس أيضًا بنتيجة 2/1، وواصل نسور قرطاج تفوقهم في تصفيات مونديال 1978 بالفوز بنتيجة 2/0 وتعادلا بنتيجة 1/1.

وتفوق منتخب الجزائر في تصفيات مونديال 1986 بعد الفوز بنتيجة 4/1 و3/0، ثم فاز منتخب الجزائر بركلات الترجيح في دورة ألعاب البحر المتوسط، العام 2005، وفاز منتخب تونس بنتيجة 1/0 في كأس الأمم الأفريقية 2013، كما تفوق بنتيجة 2/1 في كأس الأمم الأفريقية 2017.

أسلحة تونس

يخوض المنتخب التونسي مواجهة نهائي كأس العرب باحثًا عن التتويج باللقب العربي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1963.

وقال منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”نرغب في التتويج بلقب كأس العرب وإهدائها للشعب التونسي وللاعبنا المصاب ياسين مرياح“.

ورفض الكبير اعتبار هذه المواجهة ثأرية بالنسبة للمنتخب التونسي مؤكدًا أنها المرة الأولى التي يتقابل فيها المنتخبان في نهائي بطولة، كما أن الثأر سيكون ممن شكك بقدرات نسور قرطاج.

ويعتمد منتخب تونس على طريقة 4/3/3 بوجود حارس المرمى معز حسن، وأمامه رباعي خط الدفاع: منتصر الطالبي، وبلال العيفة، ومحمد دراجر، ومحمد أمين بن حميدة.

ويقود خط الوسط غيلان الشعلالي وبجواره فرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان، وفي الهجوم يوسف المساكني، وحنبعل المجبري، وسيف الدين الجزيري.

وقال المدرب التونسي لسعد الشابي لشبكة ”إرم نيوز“ إن المنتخب التونسي لديه حالة من التركيز والتطور والنسق التصاعدي وسيلعب لحسم اللقب.

وأوضح أن أبرز نقاط قوة منتخب تونس تتمثل في تحركات الجزيري في الهجوم بخلاف قدرات الثنائي فرجاني والمجبري في التحكم بالكرة مع قدرات المساكني الفردية وانطلاقات دراجر وبن حميدة على الأطراف.

أوراق الجزائر

يتسلح المنتخب الجزائري بأدائه الحماسي وروحه القتالية لاقتناص لقب كأس العرب لأول مرة.

وأكد مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن فريقه أمام مواجهة صعبة وعصيبة وسيسعى إلى حسمها، خاصة أن مثل هذه اللقاءات تتطلب جهدًا بدنيًا وذهنيًا كبيرًا.

وأوضح أن المنتخب التونسي كتاب مفتوح للجزائر والعكس صحيح، مؤكدًا أن لقاءات ديربي شمال أفريقيا دائماً تكون صعبة ومليئة بالتفاصيل.

ومن المنتظر أن يعتمد منتخب الجزائر على تشكيلة تضم حارس المرمى رايس مبولحي، وأمامه رباعي خط الدفاع: جمال بلعمري، وعبد القادر بدران، وحسين بن عيادة، وإلياس شيتي.

ويقود خط الوسط زكريا دراوي وبجواره سفيان بن دبكة وأمامهما ياسين براهيمي صانع الألعاب، وعلى الأطراف الطيب المزياني، ويوسف بلايلي، والمهاجم بغداد بونجاح.

وقال المدرب الجزائري عبدالحق بن شيخة لشبكة ”إرم نيوز“ إن المنتخب الجزائري يمر بحالة رائعة ومستويات فنية مميزة، خاصة مع وجود عدة عناصر مميزة، مثل: بلايلي، وبونجاح وبلعمري.

وأشار إلى أن المنتخب الجزائري لديه العديد من القدرات الهجومية ولكن المنتخب التونسي أيضًا منافس صعب، ويجيد الأداء التكتيكي.