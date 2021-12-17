ماركا: نادي قطر يتخلص من بلايلي بعد إقصائه "للعنابي" من كأس العرب

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن نادي قطر القطري أنهى عقد الدولي الجزائري يوسف بلايلي عقب تسجيله هدف الفوز في قطر في الدقيقة 107 في قبل نهائي كأس العرب، ليحرم أصحاب الأرض من بلوغ المباراة النهائية.

وأعلن نادي قطر المنافس في دوري النجوم فسخ تعاقده مع لاعبه الجزائري البارز بالتراضي يوم الخميس، وذلك بعد يوم واحد من فوز الجزائر 2-1 على قطر في قبل نهائي كأس العرب التي تستضيفها الدوحة.

وقبل اللجوء إلى الوقت الإضافي بلحظات، بعد تعادل الفريقين 1-1، احتسب الحكم ركلة جزاء بعد سقوط ياسين براهيمي قائد الجزائر داخل المنطقة، ونفذ بلايلي الركلة ثم تابعها بسرعة وسجل هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 107.

صحيفة ماركا: نادي قطر يطرد الجزائري يوسف بلايلي بعد أن قضى على منتخب قطر بهدف في الدقيقة 107!.#يوسف_بلايلي #الجزائر_تونس #تونس_الجزائر #كأس_العرب_2021 pic.twitter.com/tC07YnFHx8 — إرم سبورت (@EremSports) December 17, 2021

وقال نادي قطر في حسابه على تويتر إن إدارة النادي اتفقت مع بلايلي على فسخ عقده ”بعد مشاورات بين اللاعب والنادي، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم“.

ولم يذكر النادي القطري شيئا عن وجهة بلايلي المقبلة، بينما ذكرت تقارير أنه قد يتجه إلى الدوري الإماراتي، أو يلعب في أوروبا.

لكن الصحيفة الإسبانية قالت إن بلايلي الذي خطف الأضواء في كأس العرب وساهم بشكل مؤثر في وصول الجزائر إلى النهائي ضد تونس، رحل عن ناديه بعد يوم واحد من إقصاء المهاجم لمنتخب قطر من كأس العرب بهدف في الدقيقة 107، في مباراة أضيفت فيها قرابة 20 دقيقة كوقت محتسب بدل ضائع.

وألمحت الصحيفة واسعة الانتشار إلى أن فسخ العقد يبدو وكأنه عقاب على هدفه الثمين في مرمى منتخب قطر الملقب بالعنابي، وحرمانه من الفوز بكأس العرب على أرضه وذلك قبل نحو عام على استضافة كأس العالم.

وودّع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا جماهير ناديه على إنستغرام برسالة شكر: ”شكرًا جزيلاً لنادي قطر على الأوقات التي قضيتها في النادي، وشكرًا كثيرًا للجماهير والإدارة. لقد أصبحت لاعبا حرا“.

وأمضى بلايلي كامل مسيرته المهنية تقريبًا بين الجزائر وتونس، باستثناء فترة وجيزة مع فريق أنجيه الفرنسي والسنوات القليلة الماضية في الأهلي السعودي، قبل انتقاله لقطر القطري.