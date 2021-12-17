رياضة

أساطير العرب يهزمون أساطير العالم بقيادة الإسرائيلي أفرام غرانت في قطر (فيديو)
تاريخ النشر: 17 ديسمبر 2021 19:39 GMT
تاريخ التحديث: 17 ديسمبر 2021 19:50 GMT

أساطير العرب يهزمون أساطير العالم بقيادة الإسرائيلي أفرام غرانت في قطر (فيديو)

تغلب فريق نجوم العرب على نظيره نجوم العالم بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب الثمامة في قطر، على هامش بطولة كأس العرب. ولجأ

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تغلب فريق نجوم العرب على نظيره نجوم العالم بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب الثمامة في قطر، على هامش بطولة كأس العرب.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 5-5، لتبتسم في النهاية إلى أساطير العرب.

وشارك مع أساطير العرب كل من“علي الحبسي، عماد الحوسني، فهد الكبيسي، سامي الجابر، نواف التمياط، وائل جمعة، حسين خرجة، مهدي فيكيا، يونس محمود، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم)، والإعلامي محمد سعدون الكواري.

أما عن منتخب أساطير العالم بقيادة أفرام غرانت، فقد ضم كلا من: ”خوان أنخيل، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديساييه، يوري دجوركاييف، لويس هيرنانديز، كريستيان كاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثار ماتيوس، نونو جوميش، أندريا بيرلو، يايا توريه، السويسري جياني إنفانتينو (رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا)، أمادو سامورا، باسكال زوبيربوهلير.

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وانطلقت المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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