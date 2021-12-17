مجيد بوقرة: منتخب الجزائر لا يفكر سوى في الفوز على تونس والتتويج ببطولة كأس العرب

لا يرغب مجيد بوقرة مدرب الجزائر في التفكير في أي سيناريو سوى صعود فريقه أعلى منصة التتويج وإحرازه لقب كأس العرب لكرة القدم عندما يواجه تونس في المباراة النهائية يوم السبت.

وقال بوقرة للصحفيين اليوم الجمعة عبر مترجم: ”لدينا رغبة واحدة وفكرة واحدة وهي الفوز بالمباراة ولا أفكر في أي سيناريو آخر إلا الانتصار وفوز اللاعبين وفوز الجمهور“.

وأضاف ”كما قلت سابقا نلعب كل مباراة وكأنها النهائي وسنقدم كل ما لدينا وليحدث ما يحدث. هذه أفكاري وهذه سياستي.. المهم نقدم كل شيء في الملعب ونكون فخورين بأنفسنا وهذه مسألة إيجابية“.

وأكد بوقرة أنه لا يوجد أي أسرار بين المنتخبين، وأن كل فريق يعرف كل شيء عن منافسه.

وقال مدرب الجزائر: ”الفريقان يعرفان بعضهما ولا يوجد أسرار وتونس تستحق الوجود في النهائي. وجود فريقين مغاربيين في النهائي يعكس صورة جيدة لكرة القدم المغاربية.

وتابع ”لم يكن لدينا الوقت الكافي للتعافي من الإرهاق.. انصب تركيزنا كثيرا على الجانب الخططي ونحن نعمل على ذلك.. يجب أن نبذل جهدا كبيرا ولن نترك أي شيء (للصدفة)، وسنلعب بروح قتالية“.

وكانت تونس عانت من تعرض المدافع ياسين مرياح لإصابة خطيرة في الركبة، ما سيبعده عن الملاعب عدة أشهر، واضطرت خلال مواجهة مصر في قبل النهائي لتغيير خطة اللعب من 3/4/3 إلى 4/2/3/1 بعد مشاركة لاعب الوسط محمد علي بن رمضان، وأكد بوقرة أنه جاهز لأي طريقة لعب.

وقال بوقرة: ”لن أدخل في تفاصيل خططية، لكن حللّنا أداء تونس من الألف للياء. تعرض مدافع تونس للإصابة ونتمنى له الشفاء. نعرف ما ينتظرنا ونحن مستعدون لكافة الاحتمالات وكل الأساليب“.

وسينال الفائز باللقب في استاد البيت خمسة ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني.

وسيحصل المنتخب صاحب المركز الثالث على مليوني دولار، و1.5 مليون دولار لصاحب المركز الرابع، علما أن مباراة تحديد المركز الثالث تجمع مصر وقطر.

ولم يسبق ان تواجه منتخب الجزائر وتونس في بطولة كأس العرب، لكن في 10 مباريات بينهما في تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس الأمم الأفريقية فاز منتخب تونس في 5 مواجهات، في حين حقق منتخب الجزائر الفوز مرتين، بينما حسم التعادل 3 مرات.