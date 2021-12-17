ما سبب فسخ عقد يوسف بلايلي مع نادي قطر؟

كشف الإعلامي القطري محمد الكعبي سبب فسخ عقد نادي قطر عقد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، بعد يومين من مساهمته في فوز منتخب الجزائر 2/1 على قطر في نصف نهائي كأس العرب 2021 التي تقام في قطر.

وكتب محمد الكعبي عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بلايلي أخبر نادي قطر بأن لديه عرضا من أحد أندية أوروبا وطلب تسهيل خروجه، نادي قطر وافق على ذلك دعما للاعب وحتى لا تضيع عليه فرصة الاحتراف الأوروبي“.





وأضاف: ”كما ذكرنا سابقا.. وقبل الجميع، اللاعب يؤكد بنفسه أي أخبار أخرى غير منطقية وغير احترافية تربط فسخ عقد اللاعب بعد تسجيله هدفا على منتخب قطر هي أخبار غير صحيحة“.

وكان نادي قطر القطري، قد أعلن أمس الخميس، رسميا، فسخ عقد يوسف بلايلي.

وكتب حساب النادي عبر موقع ”تويتر“: ”اتفقت إدارة نادي قطر الرياضي مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي بفسخ العقد بالتراضي، وجاء فسخ العقد بعد مشاورات بين اللاعب والنادي“.

من جهته كتب يوسف بلايلي، اليوم الجمعة، عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“ ”شكرا جزيلا لنادي قطر ومشجعيه وإدارة النادي على الأوقات التي قضيتها معكم“، وأضاف: ”أنا لاعب حر“.

وقبل الإعلان الرسمي كانت صحيفة ”النهار“ الجزائرية قد أفادت بإنهاء تعاقد بلايلي مع نادي قطر، بالتراضي بين الطرفين، بعد تلقيه عرضا مغريا من ناد إماراتي، في حين نقلت صحيفة ”الهداف“ عن والد يوسف بلايلي أن نجله ربما ينتقل إلى ناد أوروبي.

يوسف بلايلي، البالغ من العمر 29 عاما، انضم لنادي قطر في نوفمبر 2020 بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وكان يوسف بلايلي عنصرا مهما في تأهل منتخب الجزائر للمباراة النهائية بكأس العرب 2021 التي تقام في قطر، وقد سجل هدفا رائعا في تعادل محاربي الصحراء 2/2 مع المغرب في ربع نهائي البطولة، قبل أن يتأهل منتخب الجزائر بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الجزائر غدا السبت أمام تونس في المباراة النهائية على استاد البيت.

وسبق أن لعب يوسف بلايلي لأندية مولودية وهران واتحاد الجزائر في الجزائر، والترجي التونسي، وأنجيه الفرنسي، والأهلي السعودي، قبل أن ينضم لقطر القطري في نوفمبر 2020.