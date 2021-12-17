صحيفة: الاتحاد الجزائري احتج لدى الفيفا على أداء الحكم مارسينياك أمام قطر في كأس العرب

أفادت تقارير صحفية جزائرية، اليوم الجمعة، أن شرف الدين عمارة احتج على أداء الحكم البولندي سيمون مارسينياك الذي أدار مباراة محاربي الصحراء وقطر في نصف نهائي بطولة كأس العرب يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا لصحيفة“النهار“ فإن شرف الدين عمارة، رئيس الاتحاد الجزائري احتج بشكل شخصي لدى الفيفا، بسبب أداء الحكم مارسينياك بعد الأحداث المثيرة.

وانتهى الشوط الأول بين قطر والجزائر على التعادل السلبي، قبل أن يسجل جمال الدين بن العمري هدفا للجزائر في الدقيقة 59، وازدادت إثارة المباراة بعدما احتسب الحكم مارسينياك 9 دقائق كوقت بدل ضائع، وتعادل محمد مونتاري لمنتخب قطر في الدقية 90+7، قبل أن تمتد مدة الأشواط الإضافية إلى 19 دقيقة.

غير أن منتخب الجزائر خرج فائزا بعدما سجل له يوسف بلايلي هدفا في الدقيقة 90+17 من ركلة جزاء ليتأهل منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية لمواجهة تونس في مباراة ستقام غدا السبت.

ونقلت صحيفة ”النهار“ عن عمارة تأكيده في تصريحات بأن الفيفا كان محرجا، بعد أحداث مباراة الجزائر وقطر.

وقال عمارة: ”لقد اكتفينا بالاحتجاج الشفهي لدى الفيفا، وتحدثت شخصيا مع رئيس لجنة التحكيم، وهم محرجون مما حدث“.

وأضاف: ”لن نقوم بأكثر من ذلك، لأن ما حدث قد حدث، وتركيزنا الآن منصب على المباراة النهائية أمام تونس، والفيفا ستتابع القضية“.

وختم رئيس الاتحاد الجزائري تصريحاته بالقول: ”الحكم أعطى كل ذي حق حقه إلى غاية الدقيقة 90، وأخطأ في الوقت بدل الضائع، الذي كان مبالغا فيه“.

ظروف متشابهة

وتبدو الظروف متشابهة إلى حد كبير بين الجزائر وتونس قبل مباراة قمة مرتقبة بين المنتخبين القادمين من شمال أفريقيا في نهائي كأس العرب في استاد البيت يوم السبت.

واجتاز المنتخبان بشق الأنفس الدور نصف النهائي، ولم يضمن أي منهما انتزاع بطاقة التأهل سوى بعد نهاية الوقت بدل الضائع، وقبل اللجوء إلى وقت إضافي أو ربما حتى ركلات الترجيح.

وفاز منتخب الجزائر، بطل أفريقيا الذي يلعب بمنتخب يضم العديد من لاعبي الصف الثاني ودون حتى المدرب الأساسي جمال بلماضي، على قطر 2/1 بعد هدف في الدقيقة 17 من الوقت الضائع، رغم أن صاحب الأرض أدرك التعادل قبل ذلك بـ10 دقائق.

وجاء تأهل تونس على حساب مصر بهدف سجله عمرو السولية بطريق الخطأ في مرماه بضربة رأس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.