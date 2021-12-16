هل حطم المنتخب الجزائري سلسلة اللاهزيمة لإيطاليا بعد تجاوزه قطر في نصف نهائي كأس العرب؟

تمكن المنتخب الجزائري من التأهل لنهائي كأس العرب المقامة حاليا في قطر بعد تجاوزه منتخب قطر المستضيف في نصف النهائي 2-1، وسيواجه السبت القادم منتخب تونس الذي بلغ النهائي على حساب منتخب مصر 1-0.

وتجنب المنتخب الجزائري الهزيمة خلال كأس العرب في 5 لقاءات حيث فاز في 3 وتعادل أمام مصر والمغرب (فاز بضربات الترجيح في ربع النهائي)، ليرفع رقمه من سلسلة اللا هزيمة إلى 38 لقاء، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ المنتخبات العالمية.

وبدأت سلسلة المنتخب الجزائري في 2018، ومنذ هزيمته أمام منتخب بنين في تصفيات أمم أفريقيا 1-0 خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر، وانطلق بعدها في نتائج إيجابية توج خلالها بلقب أمم أفريقيا 2019 بمصر.

وكان الرقم القياسي السابق في حوزة المنتخب الإيطالي الذي استمر لـ37 لقاء دون هزيمة توج خلالها بلقب أمم أوروبا صيف 2021، لكن السلسلة تم كسرها من طرف المنتخب الإسباني في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية حين هزم إيطاليا ليبلغ النهائي.

ولم ينشر الاتحاد الدولي لكرة القدم أي تدوينة أو خبر حول تحطيم المنتخب الجزائري للرقم القياسي لمنتخب إيطاليا.

وأثار ”فيفا“ الجدل قبل مواجهة المنتخبين المغربي والجزائري في ربع النهائي حيث كتب أن منتخب الجزائر يملك 20 لقاء دون هزيمة لكنه حذف التدوينة بعد نشرها، إثر انتقادات جزائرية.

وبحسب وسائل إعلام فإن مشاركة المنتخب الجزائري بالمنتخب الرديف في نهائيات كأس العرب المقامة في قطر، ورغم كون البطولة منظمة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وراء عدم إضافة النتائج الحالية لرقم 33 لقاء دون هزيمة للمنتخب الأول.

ويبقى أمام المنتخب الجزائري فرصة كسر رقم المنتخب الإيطالي رسميا في نهائيات أمم أفريقيا التي تقام بالكاميرون ما بين 9 كانون الثاني / يناير و 6 شباط / فبراير من السنة القادمة 2022 وذلك عبر تجنب الهزيمة في 5 لقاءات.