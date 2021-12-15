مباراة الجزائر وقطر.. يوسف بلايلي يحتفل بالتأهل للنهائي أمام حكم الراية اعتراضًا على أداء الحكم (شاهد)

احتفل يوسف بلايلي نجم المنتخب الجزائري بطريقة مثيرة أمام حكم الراية، خلال مباراة منتخب بلاده أمام قطر في نصف نهائي كأس العرب، والتي شهدت صعود الأخضر بسيناريو درامي.

وأضاف الحكم سيمون مارتشينياك 15 دقيقة وقتا بدلا من الضائع، وهو ما جعل المنتخب القطري يدرك التعادل من خلاله، قبل أن يخطف ”الأخضر“ تذكرة العبور للنهائي بركلة جزاء في الثواني الأخيرة.

وسدد يوسف بلايلي ركلة الجزاء، ونجح الحارس القطري في التصدي لها، لكن الكرة عادت إليه ليودعها في الشباك ويصعد بالجزائر للنهائي العربي.

وفور إحرازه هدف الفوز قام بلايلي بالركض نحو حكم الراية واحتفل وقفز أمامه، في مشهد اعتراضي على أداء حكم المباراة.

وتأهلت الجزائر لملاقاة تونس في نهائي كأس العرب، إثر فوزها على قطر مستضيفة البطولة بهدفين لواحد، الأربعاء، في مباراة مثيرة أقيمت على أرض استاد ”الثمامة“، ضمن الدور نصف النهائي.

بدأ اللقاء بضغط متقدم من عناصر المنتخب الجزائري، الذي حاول، عبر تحركات يوسف بلايلي والطيب مزياني، الوصول لمناطق القطرين وتهديد مرمى سعد الشيب عبر إيصال الكرة للمهاجم المتقدم بغداد بونجاح.

في المقابل، كان الدفاع ”العنابي“ حاضرا في إفشال محاولات ”محاربي الصحراء“، ونجح في إبقاء المباراة تحت السيطرة لزملاء المعز علي الذي كان صاحب أول فرص حقيقية في اللقاء، بعدما استقبل كرة عرضية داخل الجزاء الجزائري بتسديدة مقصية علت مرمى رايس مبولحي بقليل.

وواصل الطرفان تبادل الفرص في الشوط الأول، لكن الخطورة الجزائرية أمام المرمى القطري كانت أكبر، وسط اعتماد أصحاب الأرض على الدفاع المتأخر والارتداد السريع عبر أكرم عفيف والمعز علي.

وكاد منتخب الجزائر أن يكسر بياض النتيجة في الدقيقة 35، عندما مرر بونجاح كرة على طبق من ذهب لياسين إبراهيمي المتواجد دون رقابة أمام المرمى القطري، ليُسددها بطريقة لم تُزعج سعد الشيب كثيرا في التصدي لها.

محاولات المنتخب الجزائري استمرت مع انطلاق الشوط الثاني، حيث حاول إبراهيمي تعويض ما سبق بتسديدة أخطأت هدفها، قبل أن ينفرد بونجاح ويصوب بجوار القائم الأيسر للمرمى القطري.

وأسفر الضغط الجزائري المتواصل عن أول أهداف المباراة في الدقيقة 60، إثر ركلة زاوية خرج سعد الشيب من منطقته بطريقة خاطئة لإبعادها، لترتد إلى حسن بن عيادة الذي سددها مباشرة باتجاه المرمى، ارتطمت برأس جمال الدين بن العمري لتغالط الجميع وتستقر في الشباك.

عقب الهدف خرج منتخب قطر من مناطقه وبدأ يضغط في مناطق الأخضر الجزائري سعيا للتدارك السريع وتعديل النتيجة، الأمر الذي كاد أن يتحقق لولا تألق رايس مبولحي في التصدي لرأسية خوخي بوعلام.

وسارت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة على عكس ما بدأت به، إذ تحول منتخب قطر للهجوم وتراجع الجزائري للدفاع، آملا في المحافظة على شباكه نظيفة، غير أن رأسية البديل محمد مونتاري أوقفت تألق مبولحي وهزت الشباك الجزائرية في الدقيقة السابعة من الوقت المبدد معلنة تعادل الطرفين.

وبينما كان المنتخبان والجماهير المتواجدة على المدرجات تنتظر نهاية الوقت الأصلي واللجوء إلى الأشواط الإضافية، منح الحكم ركلة جزاء للجزائر، نفذها يوسف بلايلي، ليتصدى لها الشيب ثم ترتد ليوسف الذي أكملها بالشباك هدفا ثانيا منح الفوز لأبطال القارة الإفريقية على أبطال آسيا.

وتلتقي الجزائر مع تونس يوم 18 من الشهر الحالي على أرض استاد ”البيت“ في المشهد الختامي، في حين تواجه قطر نظيرتها مصر بنفس اليوم لتحديد الفائز بالمركز الثالث.