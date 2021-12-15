موعد مباراة الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

بلغت تونس نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم ”قطر 2021“ عقب تغلبها على مصر بهدفٍ دون رد، على أرض استاد ”974“، في الدور نصف نهائي.

وأظهر الطرفان رغبة كبيرة في التسجيل من بداية اللقاء، ولعب كلاهما بأسلوب هجومي أسفر عن العديد من الفرص على المرميين، بدأها المدافع التونسي منتصر الطالبي برأسية قوية ردتها العارضة المصرية.

ورد منتخب ”الفراعنة“ جاء عبر التسديد من خارج منطقة الجزاء، بينما أهدر مروان حمدي أخطر الفرص المصرية عندما فشل في استغلال عرضية مميزة من زيزو، سبقها تصويبة من أحمد حجازي تصدى لها حارس منتخب تونس.

وارتفع نسق اللعب أكثر مع انطلاق الشوط الثاني، وشهدت الدقيقة 59 احتساب ركلة جزاء لمنتخب تونس، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ”الفار“، والتي قررت إلغاء القرار واستكمال المباراة، وسط صدمة للجماهير التونسية.

وفرض ”نسور قرطاج“ أفضلية واضحة بعدها، واستطاع الفريق خطف الفوز في اللحظات الأخيرة بهدف عكسي أحرزه عمرو السولية في مرماه برأسية خاطئة غالط بها الحارس محمد الشناوي.

وتأهلت الجزائر لملاقاة تونس في نهائي كأس العرب إثر فوزها على قطر مستضيفة البطولة بهدفين لواحد، الأربعاء، في مباراة مثيرة أقيمت على أرض استاد ”الثمامة“، ضمن دور النصف نهائي.

وأسفر الضغط الجزائري المتواصل عن أول أهداف المباراة في الدقيقة 60، إثر ركلة زاوية خرج سعد الشيب من منطقته بطريقة خاطئة لابعادها، لترتد إلى حسن بن عيادة الذي سددها مباشرة باتجاه المرمى، ارتطمت برأس جمال الدين بن العمري لتغالط الجميع وتستقر بالشباك.

وعقب الهدف خرج منتخب قطر من مناطقه وبدأ يضغط في مناطق الأخضر الجزائري سعيًا للتدارك السريع وتعديل النتيجة، الأمر الذي كاد أن يتحقق لولا تألق رايس مبولحي في التصدي لرأسية خوخي بوعلام.

وسارت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة على عكس ما بدأت به، إذ تحول منتخب قطر للهجوم، وتراجع الجزائري للدفاع آملًا في المحافظة على شباكه نظيفة، غير أن رأسية البديل محمد مونتاري أوقفت تألق مبولحي، وهزت الشباك الجزائرية في الدقيقة السابعة من الوقت المبدد معلنة تعادل الطرفين.

وبينما كان المنتخبان والجماهير المتواجدة على المدرجات تنتظر نهاية الوقت الأصلي واللجوء إلى الأشواط الإضافية، منح الحكم ركلة جزاء للجزائر، نفذها يوسف بلايلي ليتصدى لها الشيب ثم ترتد ليوسف الذي أكملها بالشباك هدفًا ثانيًا منح الفوز لأبطال القارة الأفريقية على أبطال آسيا.

كأس العرب: الجزائر تصعق قطر بسيناريو درامي وتضرب موعدًا مع تونس في النهائي (فيديو) https://t.co/CIPH2qF8R2 pic.twitter.com/E5D4yLxW7P — إرم سبورت (@EremSports) December 15, 2021

موعد مباراة الجزائر وتونس والقنوات الناقلة

وتلتقي الجزائر مع تونس، يوم 18 من الشهر الحالي، على أرض استاد ”البيت“ في المشهد الختامي.

وتنطلق صافرة المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2021 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، الخامسة مساء بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت الإمارات

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 و2، وقناة الكأس 1.

وسيتم الإعلان عن أسماء الحكام والمعلقين في وقت لاحق.