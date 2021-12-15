كأس العرب: الجزائر تصعق قطر بسيناريو درامي وتضرب موعدًا مع تونس في النهائي (فيديو)

سجلت الجزائر هدفًا في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضائع، لتفوز 2-1 على قطر صاحبة الأرض وتبلغ نهائي كأس العرب لكرة القدم بعد قمة مثيرة بين بطلتي أفريقيا وآسيا على استاد الثمامة الممتلئ بالمشجعين المتحمسين، اليوم الأربعاء.

وافتتح حسين بن عيادة سجل التهديف، وأحرز الهدف الأول للجزائر بتسديدة رائعة في الدقيقة 59.

وأدرك البديل محمد مونتاري التعادل بضربة رأس في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع.

لكن يوسف بلايلي سجل هدف الانتصار للجزائر في اللحظات الأخيرة، حيث أهدر ركلة جزاء، لكنه تابعها وسدد في المرمى.

وتأهلت الجزائر لمواجهة تونس في نهائي كأس العرب، يوم السبت المقبل، في مواجهة بين منتخبين من شمال أفريقيا، بينما ستلعب قطر ضد مصر لتحديد صاحب المركز الثالث في اليوم ذاته.

يذكر أن منتخب قطر تأهل متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد الفوز على البحرين بنتيجة 1-0، ثم التغلب على عمان بنتيجة 2-1، والفوز على العراق بنتيجة 3-0.

وحسم العنابي القطري تأهله إلى نصف النهائي بفوز ساحق على حساب الإمارات بنتيجة 5-0.

وصعد منتخب الجزائر وصيفًا للمجموعة الرابعة بعد الفوز على السودان بنتيجة 4-0، ثم التغلب على لبنان بنتيجة 2-0، والتعادل مع مصر بنتيجة 1-1.

وفي نصف النهائي، تغلب منتخب الجزائر على المغرب بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح عقب التعادل بنتيجة 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة.

وقبل المباراة الرسمية التي حسمها منتخب الجزائر لصالحه، اليوم، تقابل المنتخبان مرتين فقط في تجارب ودية، الأولى كانت، يوم الـ26 من مارس 2015، وفاز منتخب قطر بنتيجة 1-0.

وتغلب منتخب الجزائر بنتيجة 1-0، يوم الـ27 من ديسمبر 2018، في تجربة ودية ثانية.