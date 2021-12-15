بعد شائعات التأجيل: الكاف يحث الكاميرون لإسراع وتيرة الإعداد لكأس الأمم الأفريقية

حث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الأربعاء، اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون للعمل على مدار الساعة للتأكد من انطلاق البطولة في موعدها الشهر المقبل، وسط تهديدات من الأندية الأوروبية بعدم السماح للاعبيها بالمشاركة في البطولة.

وأرسل الكاف أمينه العام فيرون موسينجو-أومبا للكاميرون للمساعدة في إسراع وتيرة الإعداد، قبل نحو شهر تقريبا على انطلاق البطولة في خطوة تزيد من المخاوف بشأن استعداد البلاد لاستضافة البطولة التي تضم 24 منتخبا وتقام بين التاسع من يناير كانون الثاني والسادس من فبراير/ شباط المقبلين.

وهدد الكاف بالفعل بنقل المباراة الافتتاحية من الملعب الأولمبي في ياوندي إذا لم تكتمل أعمال البناء بنهاية الشهر الماضي، لكنه قال اليوم إن موسينجو-أومبا زار الاستاد هذا الأسبوع والتقى فريق العمل هناك.

العالم ينتظر النجوم لتقديم "السحر" في الكاميرون: الكاف يعلن رسميًا موعد كأس الأمم الأفريقية https://t.co/FjTBdVLOFo pic.twitter.com/wczoBVaxcc — إرم سبورت (@EremSports) December 9, 2021

وقال بيان للكاف إنه، ”لاحظ التقدم لكنه حث أيضا الجميع على العمل المتواصل لضمان أن كل شيء جاهز للمباراة الافتتاحية في التاسع من الشهر المقبل“.

وأضاف البيان نقلا عن موسينجو-أومبا: ”هناك الكثير من التقدم في معظم عمليات التشغيل، وهناك عمل يتم تنفيذه حاليا ليلا ونهارا من الدولة المضيفة للتأكد من أن كافة مرافق المنتخبات جاهزة“.

والتقى موسينجو-أومبا أيضا مع وزير الرياضة الكاميروني ووزير الصحة العامة لمناقشة بروكولات كوفيد-19 في البطولة.

وأضاف البيان: ”توصل الكاف وحكومة الكاميرون إلى أرضية مشتركة بشأن البطولة التي ستنطلق الشهر المقبل. سيتم الكشف عن تفاصيل ونتائج هذه المناقشات في وقت لاحق هذا الأسبوع“.

لكن رابطة الأندية الأوروبية هددت اليوم بعدم السماح للاعبين الأفارقة بالمشاركة في البطولة، وذلك خلال خطاب أرسلته للاتحاد الدولي (الفيفا) الأسبوع الماضي، بداعي قلقها من عدم تنفيذ بروتوكولات كوفيد-19 في البطولة.

وأعربت أيضا عن مخاوفها من إمكانية خضوع اللاعبين للحجر الصحي عند العودة لأنديتهم، مع تشديد بعض الدول للقيود في أعقاب تفشي متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا.

ويجب على الأندية السماح للاعبيها بالانضمام إلى منتخباتهم قبل 14 يوما من أول مباراة للفريق.

لكن في وقت سابق من العام الحالي، قال الفيفا إنه في حال واجه أي لاعب فترة حجر لمدة خمسة أيام أو أكثر عند عودته لناديه فلن يكون هناك أي التزام من النادي بالسماح له بالانضمام لمنتخب بلاده.