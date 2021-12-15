التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد قطر في كأس العرب

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب ”الثمامة“ لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخب قطر صاحب الضيافة ومنافسه الجزائر في نصف نهائي بطولة كأس العرب.

وتجمع هذه المواجهة الخاصة بين منتخب الجزائر بطل أفريقيا، حتى وإن شارك بالفريق ”ب“ بقيادة مدربه مجيد بوقرة ومنتخب قطر، بطل آسيا، بقيادة مدربه الإسباني فيليكس سانشيز.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الجزائر ضد قطر في كأس العرب.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”الثمامة“ بصافرة الحكم البولندي سيمون مارسينياك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت قطر، الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 و2 بصوت المعلق رؤوف بن خليف وقناة الكأس 1 بصوت المعلقين خليل البلوشي وخالد الحدي.

عشاق كرة القدم، أنتم على موعد مع نصف نهائي #كأس_العرب في يوم حافل بالحماس والتشويق 🔥⚽️ 🔴 يمكنكم مشاهدة المباريات مباشرة عبر حسابنا على يوتيوب 🔗 beIN SPORTS 1: https://t.co/5msdusJjma

🔗 beIN SPORTS 2: https://t.co/N2IXREbwmF 🇶🇦 قطر 🆚 الجزائر 🇩🇿 🇹🇳 تونس 🆚 مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/Rt5maD7QUj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2021

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب قطر متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد الفوز على البحرين بنتيجة 1-0 ثم التغلب على عمان بنتيجة 2-1 والفوز على العراق بنتيجة 3-0.

وحسم العنابي القطري تأهله إلى نصف النهائي بفوز ساحق على حساب الإمارات بنتيجة 5-0.

وصعد منتخب الجزائر وصيفًا للمجموعة الرابعة بعد الفوز على السودان بنتيجة 4-0 ثم التغلب على لبنان بنتيجة 2-0 والتعادل مع مصر بنتيجة 1-1.

وفي نصف النهائي، تغلب منتخب الجزائر على المغرب بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح عقب التعادل بنتيجة 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

🔴مباراة خاصة لرباعي 🇹🇳 تونس @FTF_OFFICIELLE

🔴🇪🇬 المنتخب المصري @EFA في منحنى تصاعدي

🔴🇩🇿 بلايلي جاهز ونحو عودة بونجاح كأساسي @LesVerts

🔴🇶🇦 قطر @QFA بهجوم ناري تطمح لبوغ النهائي ✍ نقدم لكم مواجهتي نصف نهائي كأس العرب #FIFArabCup 👇https://t.co/5sMxXV0xIm pic.twitter.com/0PwlQOjYgz — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 14, 2021

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان مرتين فقط في تجارب ودية الأولى كانت يوم الـ26 من مارس 2015 وفاز منتخب قطر بنتيجة 1-0.

وتغلب منتخب الجزائر بنتيجة 1-0 يوم الـ27 من ديسمبر 2018 في تجربة ودية ثانية.

أسلحة الجزائر

يحشد منتخب الجزائر أسلحته من أجل تحقيق الفوز على حساب قطر والتأهل للنهائي للمرة الأولى.

وقال مجيد بوقرة، المدير الفني لمنتخب الجزائر، في المؤتمر الصحفي إن فريقه جاهز تمامًا لخوض هذه المباراة وسيبحث عن تحقيق الفوز، كما تبدو صفوفه مكتملة أمام أصحاب الأرض.

وأشار إلى أنه يعرف تمامًا المنتخب القطري ويتابع باستمرار الدوري القطري الذي يضم عددًا من العناصر المتواجدة في منتخب الجزائر، موضحًا أن فريقه سيقاتل من أجل التأهل للنهائي.

ويعتمد المنتخب الجزائري على تشكيلته التي تضم حارس المرمى رايس مبولحي وأمامه رباعي خط الدفاع عبد القادر بدران ومحمد توجاي وحسين بن عيادة وإلياس شيتي.

ويقود خط الوسط سفيان بن دبكة وحسام مرزيق وأمامهما ياسين براهيمي وعلى الأطراف يوسف بلايلي والطيب مزياني وفي الهجوم بغداد بونجاح.

🎙 | أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لمنتخبنا الوطني 🇶🇦 لمباراة يوم غد أمام منتخب الجزائر في الدور نصف النهائي لبطولة #كأس_العرب 🏆#مونديال_العرب#العنابي_أقوى_بحضوركم 💪 pic.twitter.com/9wGvg8XSg6 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) December 14, 2021

أوراق قطر

يدخل المنتخب القطري باحثًا عن التأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى نهائي بطولة كأس العرب بعدما صعد لنهائي نسخة 1998.

وقال فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المواجهة ستكون صعبة بكل المقاييس بين المنتخبين وسيكون هناك ندية وحذر، موضحًا أن المنتخب القطري لا يشعر بأي ضغوط من اللعب بحضور الجماهير.

وأشار إلى أن فريقه سيواجه للمرة الأولى بالبطولة منتخب من قارة أفريقيا وهو أمر مهم في رحلة الإعداد لخوض المونديال.

ويعتمد منتخب قطر على تشكيلته التي تضم حارس المرمى سعد الشيب وأمامه ثلاثي خط الدفاع بسام الراوي وبوعلام خوخي وعبد الكريم حسن.

ويقود خط الوسط عبد العزيز حاتم وبجواره كريم بوضيافويمينًا إسماعيل محمد ويسارًا همام أحمد وأمامهم حسن الهيدوس صانع الألعاب وفي الهجوم أكرم عفيف والمعز علي.

وقال نبيل نجيز، مدرب مولودية الجزائر الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة بين المنتخبين سواء قطر أو الجزائر فالموقعة تجمع بين بطلي أفريقيا وآسيا.

وأشار إلى أن منتخب الجزائر عليه أن يتسلح بقدرات نجومه المميزين وخاصة بونجاح وبلايلي كما أن منتخب قطر لديه قدرات هجومية رائعة بوجود المعز وعفيف.