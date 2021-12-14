منذر الكبير: تونس جاهزة "للمعركة" أمام مصر في كأس العرب

قال منذر الكبير مدرب منتخب تونس إن فريقه سيكون مستعدا ”للمعركة“ على لقب كأس العرب لكرة القدم، وسينصب تركيزه أولا على مواجهة مصر في قبل النهائي غدا الأربعاء.

ومن المقرر أن تلعب تونس أمام مصر، غدًا الأربعاء، في نصف نهائي كأس العرب 2021، على أرضية ملعب ”974“ الذي تتسع مدرجاته لـ40 ألف متفرج.

وقال الكبير للصحفيين، اليوم الثلاثاء، عن رؤيته للدور قبل النهائي: ”أربعة منتخبات كلها تطمح أولا لبلوغ النهائي ثم تلعب على اللقب وهذا ينطبق على تونس“.

وأضاف: ”تركيزنا أن نخرج كل ما عندنا من طاقة ونركز على الطريقة المناسبة للعبور إلى النهائي كمرحلة أولى“.

وتابع: ”نعرف منتخب مصر، فهو منتخب عريق ومنتخب كبير وتونس كذلك والجزائر وقطر أيضا. نلعب على جزئيات ونحاول أن تكون كل كبيرة وصغيرة في مصلحتنا، ونحن جاهزون إن شاء الله للمعركة هذه“.

وواصل: ”أقول معركة يجب أن ندخلها بالأدوات وبالكثير من الروح والتضامن. منتخب تونس كلما كبرت المواجهات زاد المستوى وكانوا جاهزين، وبإذن الله يكونوا جاهزين بما يلزم ونصل إلى النهائي“.

وقلل الكبير من أهمية الإصابات في تشكيلة منتخب مصر بعد شكوك حول مشاركة الثلاثي محمد الشناوي وحمدي فتحي وأحمد حجازي، مع تأكد غياب المدافع أيمن أشرف.

وقال الكبير: ”نعرف كل كبيرة وصغيرة عن منتخب مصر، كما هو يعرف كل شيء أيضا. نحن نؤمن بإمكاناتنا ونركز على الأشياء التي يجب تنفيذها لنملك آليات ونصل إلى النهائي“.

وأضاف: ”اليوم في نسق تصاعدي. منتخب تونس جاء بقوة ووصل قبل النهائي وكل التفكير والتركيز على ما ينبغي فعله حتى نصل النهائي“.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل، وينال الفائز خمسة ملايين دولار.

وحجز منتخب تونس ”نسور قرطاج“ مقعدا له في ”المربع الذهبي“ للبطولة على حساب نظيره العماني بفوزه عليه 2-1، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب ”المدينة التعليمية“ في مدينة الريان القطرية.

بينما تأهل منتخب مصر ”الفراعنة“ إلى الدور قبل النهائي لكأس العرب 2021 على حساب نظيره الأردني، إثر فوزه عليه 3-1 بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي، على استاد الجنوب في مدينة الوكرة القطرية.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم حتى الـ18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا، وصل منها 4 فرق للمربع الذهبي، هي منتخبات مصر وتونس والجزائر وقطر.