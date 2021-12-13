الحاجة تظهر مرة أخرى وتثير الجدل بعد وعد يوسف بلايلي: الجزائر ستفوز بكأس العرب (فيديو)

أثارت السيدة التي وجهت رسالة ووعدًا للنجم الجزائري يوسف بلايلي، الجدل مرة أخرى بعد أن ظهرت في فيديو جديد موجهة رسالة أخرى.

”الحاجة“ كما أطلقت عليها الصحافة الجزائرية قد وعدت بلايلي ولاعبي ”الخضر“ بـ”قصعة طعام ودجاج”، بعد التأهل على حساب المغرب.

ووجهت الحاجة رسالة عبر فيديو جديد لصاحب الهدف الأسطوري في شباك المغرب قائلة: ”ولادنا ضحوا من أجل الجزائر، من كثرة المجهودات التي بذلها، بلايلي طاح مريض، ربي يرضى عليك، ويجعلك نجمة في كرة القدم العالمية”.

وأضافت: ”مبروك علينا، وإن شاء الله بإذن الله سنفوز ببطولة كأس العرب، إنهم أسود ويحاربون من أجل الوطن“.

يذكر أن يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر نشر صورة ساخرة، وذلك بعد يوم من هدف رائع سجله في شباك المغرب خلال مباراة الفريقين في كأس العرب، والتي شهدت صعود ”الخضر“ إلى نصف نهائي البطولة.

وقال بلايلي، بعد هدفه الأسطوري، أمس، مع صورة نشرها عبر خاصية ”ستوري“ عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، إنه يبحث عن “الحاجة”.

وكتب بلايلي: “يا الحاجة وينك؟ وجدي الحاجة”.

ونشرت صحيفة ”النهار“ الجزائرية تقريرًا قالت فيه إن هذا السؤال لا يفهمه سوى الجزائريين، الذين تابعوا قصة العجوز التي وعدت بلايلي قبل المباراة بجائزة فريدة من نوعها إذا تمكن بمعية رفاقه من تحقيق الفوز على المغاربة.

وتتلخص قصة العجوز التي يبحث عنها بلايلي، بقيامها لدى حديثها لإحدى وسائل الإعلام، مثلما يبينها فيديو مصور لتصريحها، بتقديم وعد لبلايلي بمنحه “قصعة طعام ودجاجة مشوية له بمفرده”.

وراحت تلك العجوز تطالب بلايلي بالعمل على الفوز على المنتخب المغربي، وتأهيل الجزائر إلى دور نصف النهائي من كأس العرب.

وسرعان ما أصبحت قصة وعد العجوز لبلايلي محل سخرية أنصار “الخضر” الذين راحوا يعلقون بالقول إن جائزة المرأة العجوز كانت حافزًا لبلايلي لتحقيق النصر بهدف أسطوري.

وأكملت الجزائر عقد المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم ”قطر 2021″، بعدما تغلبت على جارتها المغرب بركلات الجزاء الترجيحية، السبت، في مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي، ووقتها الإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما.