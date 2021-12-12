يا الحاجة وينك؟.. يوسف بلايلي يبحث عن عجوز وعدته بدجاجة حال الفوز على المغرب (صورة)

نشر النجم الجزائري يوسف بلايلي صورة ساخرة، وذلك بعد يوم من هدف رائع سجله في شباك المغرب خلال مباراة الفريقين في كأس العرب، والتي شهدت صعود ”الخضر“ إلى نصف نهائي البطولة.

وقال بلايلي، بعد هدفه الأسطوري، أمس، مع صورة نشرها عبر خاصية ”ستوري“ عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، إنه يبحث عن “الحاجة”.

وكتب بلايلي: “يا الحاجة وينك؟ وجدي الحاجة”.

ونشرت صحيفة ”النهار“ الجزائرية تقريرًا قالت فيه إن هذا السؤال لا يفهمه سوى الجزائريين، الذين تابعوا قصة العجوز التي وعدت بلايلي قبل المباراة بجائزة فريدة من نوعها إذا تمكن بمعية رفاقه من تحقيق الفوز على المغاربة.

وتتلخص قصة العجوز التي يبحث عنها بلايلي، بقيامها لدى حديثها لإحدى وسائل الإعلام، مثلما يبينها فيديو مصور لتصريحها، بتقديم وعد لبلايلي بمنحه “قصعة طعام ودجاجة مشوية له بمفرده”.

وراحت تلك العجوز تطالب بلايلي بالعمل على الفوز على المنتخب المغربي، وتأهيل الجزائر إلى دور نصف النهائي من كأس العرب.

وسرعان ما أصبحت قصة وعد العجوز لبلايلي محل سخرية أنصار “الخضر” الذين راحوا يعلقون بالقول إن جائزة المرأة العجوز كانت حافزًا لبلايلي لتحقيق النصر بهدف أسطوري.

وأكملت الجزائر عقد المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم ”قطر 2021″، بعدما تغلبت على جارتها المغرب بركلات الجزاء الترجيحية، السبت، في مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي، ووقتها الإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وعرف الشوط الأول من المباراة، التي أقيمت على أرض استاد ”الثمامة“، حماس وندية كبيرة أثمرت عديد الفرص، التي كان أخطرها كرة يوسف بلايلي من الجانب الجزائري، ورأسية للمغربي وليد الكرتي أبعدها بصعوبة الحارس المخضرم رايس مبولحي.

وارتفعت وتيرة الأداء الهجومي في الشوط الثاني، الذي بدأه منتخب الجزائري بمحاولة كادت أن تكسر بياض النتيجة لولا تألق الحارس المغربي في رد كرة الطيب المزياني.

وتواصلت الهجمات الجزائرية على المرمى المغربي، ما أسفر عن ركلة جزاء تسبب بها البلايلي عقب احتكاكه مع المدافع محمد الشيبي، انبرى لها ياسين الإبراهيمي وترجمها إلى هدف أول في اللقاء عند الدقيقة 62.

وجاء الرد المغربي سريعًا جدًا بعدما أرسل عبد الإله الحافيظي كرة عرضية مميزة من ضربة ثابتة، استقبلها محمد ناهيري برأسية أكثر تميز سكنت مرمى مبولحي في الدقيقة 65.

ورغم عديد المحاولات التي كانت حاضرة في الوقت المتبقي من زمن المباراة، إلا أن أيًا منها لم تعرف طريقها إلى الشباك مرة أخرى ليذهب المنتخبان إلى التمديد.

وبلغت الإثارة ذروتها في الفترة الإضافية، حيث عادت الجزائر للتقدم بهدف، قد يكون الأجمل في البطولة، أحرزه يوسف بلايلي، بعدما استغل تقدم الحارس المغربي وسدد كرة من مسافة بعيدة استقرت في الشباك عند الدقيقة 102.

تقرير: نقل يوسف بلايلي إلى المستشفى بعد مباراة الجزائر ضد المغرب في كأس العرب https://t.co/E4xRegEdX7 pic.twitter.com/gqtb3K6Axd — إرم سبورت (@EremSports) December 12, 2021

ولم تمضِ سوى 9 دقائق فقط حتى عدلت المغرب النتيجة من جديد بهدف من ركلة حرة ثابتة ارتقى لها بدر بانون وحولها برأسه بعيدًا عن متناول الحارس رايس مبولحي في المرمى الجزائري.

وفي أول مرة يحتكم فيها منتخبان لركلات الجزاء الترجيحية في النسخة الحالية من بطولة كأس العرب، استطاعت الجزائر الظفر ببطاقة التأهل الأخيرة للمربع الذهبي بعد أن سجلت 5 ركلات مقابل 3 للمغرب.

وبهذا ضربت الجزائر موعدًا في النصف نهائي حيث ستواجه قطر المتأهلة على حساب الإمارات.