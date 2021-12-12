تقرير: نقل يوسف بلايلي إلى المستشفى بعد مباراة الجزائر ضد المغرب في كأس العرب

كشفت تقارير إعلامية أنه تم نقل يوسف بلايلي، نجم المنتخب الجزائري، إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، عقب الفوز على المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021، مساء أمس السبت.

وتأهل منتخب الجزائر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب، عقب الفوز على منتخب المغرب بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في الدور ربع النهائي.

ونشرت قناة ”النهار“ الجزائرية فيديو للاعب وهو يدخل إلى غرف تغيير الملابس، مسنودا من قبل الطاقم الطبي.

وأوضحت أن اللاعب شعر بالدوار، ما دفع الجهاز الطبي للمنتخب الجزائري لنقله إلى المستشفى من أجل إخضاعه لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه.

ويخشى الجهاز الفني للمنتخب الجزائري غياب يوسف بلايلي عن مباراة نصف نهائي كأس العرب، المقررة يوم الأربعاء المقبل، أمام المنتخب القطري، على طريقة زميله بغداد بونجاح.

وكان بونجاح قد غاب عن مباراة الجزائر ضد المغرب بناء على بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، بسبب تعرضه لإصابة في الرأس خلال مواجهة منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وجاءت الفحوصات الأولية مطمئنة، وقرر منتخب الجزائر منحه راحة إضافية لمدة يوم، قبل العودة للاستعداد لمباراة منتخب قطر في نصف نهائي كأس العرب.

وكان بلايلي أبرز أبطال منتخب الجزائر في المباراة، بعدما سجل الهدف الثاني في الوقت الإضافي بطريقة مذهلة، حيث سدد الكرة بشكل مفاجئ من بعد منتصف الملعب بأمتار قليلة لتباغت حارس المغرب الذي كان متقدما عن مرماه وتسكن الكرة شباكه.

يوسف بلايلي تحدث عن ذلك الهدف عقب المباراة، قائلاً: ”في تلك اللقطة بعدما استلمت الكرة شاهدت الحارس متقدماً وسددت الكرة مباشرة. كان التوفيق من جانبي وتمكنت من تسجيل هدف جميل جداً. وبهذه المناسبة أهدي هذا الهدف إلى كل عائلتي“.

وأضاف: ”سنواجه منتخب قطر في نصف النهائي، وبدورنا سنعمل المستحيل من أجل تحقيق الفوز والتتويج بكأس العرب في آخر المطاف“.

وتلعب الجزائر ضد قطر في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء، فيما تجمع المباراة الأخرى للدور ذاته بين مصر وتونس.