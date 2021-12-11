ركلات الترجيح تقود الجزائر لعبور المغرب وملاقاة قطر في نصف نهائي كأس العرب

حقق المنتخب الجزائري فوزا ثمينا على حساب نظيره المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل (2-2)، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء السبت، على ملعب ”الثمامة“ في بطولة كأس العرب 2021.

وسجلت الجزائر جميع ركلاتها الخمس فيما تصدى الحارس المخضرم رايس مبولحي لتسديدة كريم البركاوي.

وتأهل منتخب الجزائر بهذه النتيجة لملاقاة نظيره القطري، يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي البطولة.

وتقدم منتخب الجزائر بالهدف الأول عن طريق ياسين براهيمي من ضربة جزاء في الدقيقة 62.

ولكن المنتخب المغربي رد سريعا عن طريق محمد النهيري، مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 64 من رأسية رائعة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتجه الفريقين للعب شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 102 يباغت يوسف بلايلي الجميع بتصويبة صاروخية تغالط حارس المنتخب التونسي والذي كان متقدما عن مرماه لتسقط الكرة في الشباك معلنة تقدم الجزائر بهدف ثان.

لكن منتخب المغرب رفض الاستسلام سريعا، ليسجل بدر بانون هدف التعادل الثاني في الدقيقة 111 من رأسية متقنة.

ومع انتهاء المباراة بوقتيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي (2-2) اتجه للقاء لركلات الترجيح، التي حسمها المنتخب الجزائري بنتيجة (5-3).

وسجل للجزائر: يوسف بلايلي، سفيان بن دبكة، عبدالقادر بدران، حسين بن عيادة، محمد أمين توغاي.

وللمغرب: سفيان رحيمي، بدر بانون، يحيى جبران، كريم بركاوي (أضاع ركلته).

مشوار المنتخبين

وتصدر منتخب المغرب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بعدما فاز على فلسطين بنتيجة 4/0، كما تغلب على الأردن بنفس النتيجة، ثم فاز على السعودية بنتيجة 1/0.

وتأهل المنتخب الجزائري وصيفًا للمجموعة الرابعة بعد الفوز على السودان بنتيجة 4/0، ثم التغلب على لبنان بنتيجة 2/0، والتعادل مع مصر بنتيجة 1/1.

وسبق وأن تواجه منتخبا المغرب والجزائر في 34 مناسبة، بين مباريات ودية ورسمية في كافة المسابقات والتصفيات.

ويعد منتخب المغرب صاحب الأفضلية في مباريات الفريقين، بعد أن حقق 14 فوزًا مقابل 10 تعادلات، و10 انتصارات للجزائر.

وعلى مستوى المباريات الرسمية، فقد تواجه المغرب والجزائر في 17 مباراة سابقة، حقق خلالها ”أسود الأطلس“ الفوز في ثماني مناسبات، مقابل سبع انتصارات للجزائر، وتعادلين.