ركلات الترجيح تقود الجزائر لعبور المغرب وملاقاة قطر في نصف نهائي كأس العرب

حقق المنتخب الجزائري فوزا ثمينا على حساب نظيره المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل (2-2)، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء السبت، على ملعب ”الثمامة“ في بطولة كأس العرب 2021.
وسجلت الجزائر جميع ركلاتها الخمس فيما تصدى الحارس المخضرم رايس مبولحي لتسديدة كريم البركاوي.
وتأهل منتخب الجزائر بهذه النتيجة لملاقاة نظيره القطري، يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي البطولة.
وتقدم منتخب الجزائر بالهدف الأول عن طريق ياسين براهيمي من ضربة جزاء في الدقيقة 62.
نااااااااااااار يا حبيبي نااااااااااااار 🔥⚡️
هدف منتخب #الجزائر الأول أمام #المغرب #المغرب_الجزاير | #المغرب_الجزائر | #منتخب_المغرب | #منتخب_الجزائر | #كأس_العرب | #كاس_العرب_FIFA | #FIFArabCup | #إرم_سبورتpic.twitter.com/roM6gs5lzf
— إرم سبورت (@EremSports) December 11, 2021
ولكن المنتخب المغربي رد سريعا عن طريق محمد النهيري، مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 64 من رأسية رائعة.
جوووووووووووووووووووول !!
بالرأس جابها له .. و #نهيري حطها له 🇲🇦🔥#الجزائر 1 – 1 #المغرب #المغرب_الجزاير | #المغرب_الجزائر | #منتخب_المغرب | #منتخب_الجزائر | #كأس_العرب | #كاس_العرب_FIFA | #FIFArabCup | #إرم_سبورت pic.twitter.com/ldvgAXbdmq
— إرم سبورت (@EremSports) December 11, 2021
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتجه الفريقين للعب شوطين إضافيين.
وفي الدقيقة 102 يباغت يوسف بلايلي الجميع بتصويبة صاروخية تغالط حارس المنتخب التونسي والذي كان متقدما عن مرماه لتسقط الكرة في الشباك معلنة تقدم الجزائر بهدف ثان.
صاروخ 🚀 عابر للقارات ينطلق من قاعدة بلايلي ويستقر في شباك الزنيتي.#الجزائر_المغرب #المغرب_الجزائر #كاس_العرب_FIFA #كأس_العرب2021
— إرم سبورت (@EremSports) December 11, 2021
لكن منتخب المغرب رفض الاستسلام سريعا، ليسجل بدر بانون هدف التعادل الثاني في الدقيقة 111 من رأسية متقنة.
لا تراجع ولا استسلام .. المغرب تعود برأسية بدر بانون #المغرب_الجزاير #الجزائر_المغرب #كاس_العرب_FIFA
— إرم سبورت (@EremSports) December 11, 2021
ومع انتهاء المباراة بوقتيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي (2-2) اتجه للقاء لركلات الترجيح، التي حسمها المنتخب الجزائري بنتيجة (5-3).
وسجل للجزائر: يوسف بلايلي، سفيان بن دبكة، عبدالقادر بدران، حسين بن عيادة، محمد أمين توغاي.
وللمغرب: سفيان رحيمي، بدر بانون، يحيى جبران، كريم بركاوي (أضاع ركلته).
مشوار المنتخبين
وتصدر منتخب المغرب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بعدما فاز على فلسطين بنتيجة 4/0، كما تغلب على الأردن بنفس النتيجة، ثم فاز على السعودية بنتيجة 1/0.
وتأهل المنتخب الجزائري وصيفًا للمجموعة الرابعة بعد الفوز على السودان بنتيجة 4/0، ثم التغلب على لبنان بنتيجة 2/0، والتعادل مع مصر بنتيجة 1/1.
وسبق وأن تواجه منتخبا المغرب والجزائر في 34 مناسبة، بين مباريات ودية ورسمية في كافة المسابقات والتصفيات.
ويعد منتخب المغرب صاحب الأفضلية في مباريات الفريقين، بعد أن حقق 14 فوزًا مقابل 10 تعادلات، و10 انتصارات للجزائر.
وعلى مستوى المباريات الرسمية، فقد تواجه المغرب والجزائر في 17 مباراة سابقة، حقق خلالها ”أسود الأطلس“ الفوز في ثماني مناسبات، مقابل سبع انتصارات للجزائر، وتعادلين.