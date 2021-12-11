التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد المغرب في كأس العرب

تدور مواجهة كروية من العيار الثقيل بين منتخبي المغرب والجزائر، مساء اليوم السبت، على ملعب (الثمامة) في قطر في ختام منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العرب.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز وأهم ملامح مواجهة المغرب ضد الجزائر في كأس العرب:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الثمامة)، الساعة 20:00 بتوقيت المغرب والجزائر.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق رؤوف بن خليف، و“الكأس 1“ بصوت المعلق أحمد الطيب.

مشوار المنتخبين

تصدر منتخب المغرب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بعدما فاز على فلسطين بنتيجة 4/0، كما تغلب على الأردن بنفس النتيجة، ثم فاز على السعودية بنتيجة 1/0.

وتأهل المنتخب الجزائري وصيفًا للمجموعة الرابعة بعد الفوز على السودان بنتيجة 4/0، ثم التغلب على لبنان بنتيجة 2/0، والتعادل مع مصر بنتيجة 1/1.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1970، وفاز منتخب الجزائر بنتيجة 2/0، ثم فاز المنتخب المغربي بنتيجة 1/0، ثم تفوق المنتخب الجزائري في تصفيات أولمبياد 1980 بالفوز بنتيجة 5/1 و3/0.

وتغلب منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 1980 بنتيجة 1/0، ورد المنتخب المغربي بالفوز بنفس النتيجة في دورة الألعاب العربية، العام 1985، وتعادلا دون أهداف في بطولة أمم أفريقيا 1986، وفاز منتخب المغرب في أمم أفريقيا 1988 بنتيجة 1/0 بدور المجموعات، وحسم الجزائر المركز الثالث بنفس النسخة بنتيجة 4/3 بركلات الترجيح.

وتقابل المنتخبان في تصفيات مونديال 2002، وفاز منتخب المغرب ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2/1 كما تغلب منتخب المغرب بنتيجة 3/1 في أمم أفريقيا 2004 ثم تقابلا في تصفيات أمم أفريقيا 2012 وفاز منتخب الجزائر بنتيجة 1/0، وتغلب المنتخب المغربي بنتيجة 4/0.

أوراق الجزائر

يحشد المنتخب الجزائري أوراقه وأسلحته لعبور عقبة المغرب وهو ما أكده المدير الفني مجيد بوقرة في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة.

وقال بوقرة: ”تنتظرنا مواجهة ديربي، والجميع يعلم قوتها، ولكننا سنلعب بطريقتنا، وسنسعى إلى فرض أسلوبنا، ونحترم بالطبع منافسنا ولكننا نسعى إلى الفوز“.

ومن المنتظر أن يعتمد منتخب الجزائر على تشكيلته التي تضم حارس المرمى رايس مبولحي، وأمامه: عبد القادر بدران، وجمال بلعمري، وحسين بن عيادة، وإلياس شيتي في خط الدفاع.

مجيد بوقرة عن مباراة #مصر_الجزائر في #كأس_العرب "المنتخبان أعداء لمدة 90 دقيقة في المستطيل الأخضر" وبعدها تعود الأمور إلى طبيعتها".

"مباراة أم درمان خرجت نوعا ما عن نطاقها الرياضي آنذاك".

"العلاقة لا زالت وتبقى أخوية. نحن مسلمون وإخوة".#كاس_العرب_فيفا pic.twitter.com/hHMFjLGfv1 — إرم سبورت (@EremSports) December 6, 2021

ويقود خط الوسط سفيان بن دبكة، وبجواره زكريا دراوي، وأمامهما: ياسين براهيمي، وعلى الأطراف يوسف بلايلي، والعربي سوداني، مع المهاجم بغداد بونجاح.

أسلحة المغرب

يخوض منتخب المغرب مواجهة الجزائر باحثًا عن حسم التأهل لنصف النهائي، واستكمال مسلسل الانتصارات في البطولة.

وقال الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب المغرب في هذه البطولة خلال المؤتمر الصحفي:“ سيكون لقاء ديربي قويًا ومثيرًا ويجب التحلي بالتركيز، وحسم التأهل، وعدم ترك أي مساحات للمنافس لأنه يملك عناصر مميزة“.

ويغيب المدافع أيوب عملود عن صفوف المنتخب المغربي للإصابة، ويعتمد منتخب المغرب على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أنس الزنيتي، وأمامه رباعي خط الدفاع: بدر بانون، ومروان سعدان، ومحمد الشيبي، ومحمد ناهيري.

ويقود خط الوسط يحيى جبران، وبجواره عبد الإله الحافيظي، ووليد الكرتي، ويقود هجوم المغرب: إسماعيل الحداد، وأشرف بن شرقي، ووليد أزارو أو كريم البركاوي.

وقال أنيس بوجلبان نجم منتخب تونس الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مواجهة الجزائر والمغرب دائما تتسم بالندية والإثارة وديربي خارج التوقعات.

وأشار إلى أن المنتخب المغربي أظهر مستويات مميزة في دور المجموعات، ولديه العديد من اللاعبين الرائعين، وعلى رأسهم: الكرتي، وبن شرقي، والحداد.

وأوضح أن منتخب الجزائر لديه عناصر هجومية ممتازة، خاصة بونجاح، وبلايلي، بجانب خبرة براهيمي في تدوير اللعب.