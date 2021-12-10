تونس تفوز على عُمان بثنائية وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب

تأهل منتخب تونس إلى قبل نهائي كأس العرب لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على عُمان في دور الثمانية بالبطولة المقامة في قطر، اليوم الجمعة.

وافتتح المهاجم سيف الدين الجزيري التسجيل لتونس عندما حول بضربة رأس تمريرة عرضية أرسلها محمد علي بن حميدة في الشباك في الدقيقة 16.

ورفع المهاجم المحترف في صفوف الزمالك المصري رصيده إلى 4 أهداف في صدارة هدافي البطولة.

وأدرك أرشد العلوي التعادل لعُمان عندما أطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في شباك تونس في الدقيقة 67.

لكن فرحة عُمان لم تدم طويلًا بعدما منح صانع اللعب يوسف المساكني التقدم مجددًا لتونس بضربة رأس أخرى بعد ركلة حرة بعدها بدقيقتين فقط.

فرض المنتخب التونسي سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية ولم ينتظر طويلا قبل أن يتوج أفضليته ويهز شباك منافسه بعد ربع ساعة من اللعب.

وبعد تبادل سلس للكرة وصلت إلى الظهير الأيسر بن حميدة الذي أرسلها داخل المنطقة ليقفز الجزيري أعلى من الجميع ويضعها برأسه في الشباك.

واستمر منتخب تونس في فرض هيمنته على اللعب في الشوط الأول وصنع العديد من الفرص الخطيرة كان أبرزها عندما سدد الظهير الأيمن محمد دراجر كرة قوية من داخل المنطقة أنقذها حارس عمان ببراعة إلى خارج المرمى.

وأرسل دراجر كرة عرضية متقنة نحو نعيم السليطي ليسددها بقوة لكنها علت المرمى في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني تخلى منتخب عمان عن حذره المفرط وتقدم للهجوم وجاءت أولى محاولاته عندما سدد اللاعب صلاح اليحيائي كرة استقرت بين يدي حارس تونس معز حسن.

ونجح منتخب عمان في إدراك التعادل عندما أطلق العلوي تسديدة من مسافة بعيدة لكن فرحته لم تدم طويلا.

وبعد دقيقتين فقط منح المساكني التقدم من جديد لتونس عندما تابع كرة من ركلة حرة بضربة رأس في الشباك.

وحاول منتخب عمان الضغط في الدقائق الأخيرة لكن منافسه القادم من شمال أفريقيا صمد لينتزع أولى بطاقات التأهل للدور قبل النهائي للبطولة.

وستلعب تونس في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة مصر والأردن التي ستقام، غدًا السبت.