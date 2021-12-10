التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة عمان ضد تونس في كأس العرب

يخوض المنتخب العُماني مواجهة صعبة أمام منافسه التونسي مساء اليوم الجمعة، في ربع نهائي بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح المواجهة التي تجمع بين منتخبي تونس وعمان، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب (المدينة التعليمية) في قطر المواجهة التي تجمع بين منتخبي عمان وتونس في ربع نهائي كأس العرب.

وتقام المباراة الساعة 16:00 بتوقيت تونس، 19:00 بتوقيت عُمان.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 و2 بصوت المعلق حسن العيدروس، والكأس 1 بصوت المعلق خالد الحدي.

مشوار الفريقين

تأهل منتخب تونس متصدرا ترتيب المجموعة الثانية بعدما حقق الفوز على موريتانيا بنتيجة 5/1 ثم خسر أمام سوريا بنتيجة 0/2 وفاز على الإمارات بنتيجة 1/0.

وصعد منتخب عمان إلى ربع النهائي وصيفا للمجموعة الأولى بعد تعادله مع عمان بنتيجة 1/1 وخسارته أمام قطر بنتيجة 2/1 ثم تغلب على عمان بنتيجة 3/0.

ولم يتقابل المنتخبان سوى مرة وحيدة وكانت تجربة ودية يوم 29 مارس 2011 وفاز منتخب عمان بنتيجة 2/0.

تونس.. وسلاح الخبرة

يتسلح المنتخب التونسي بخبرات لاعبيه في مواجهة عمان من أجل استكمال المشوار والتأهل إلى نصف النهائي.

وقال المدرب منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس في المؤتمر الصحفي إن المباراة ستكون صعبة، وتتطلب التركيز العالي والروح القتالية نظرا لقيمة المنافس بدليل أن المنتخب العماني ظهر بصورة طيبة في الدور الأول.

وأشار إلى أن منتخب تونس يتعامل مع البطولة خطوة بخطوة ولابد من التركيز في كل مباراة في ظل ارتفاع المستوى الفني للمنتخبات.

ويعاني المنتخب التونسي من غياب علي معلول الظهير الأيسر لعدم الجاهزية، وأيضا حمزة المثلوثي الذي تعافى مؤخرا من فيروس كورونا ولكن الشكوك تحيط بمشاركته.

ويعتمد منتخب تونس على تشكيلته التي تضم حارس المرمى معز حسن، وأمامه رباعي خط الدفاع ياسين مرياح وبلال العيفة ومحمد دراجر ومحمد أمين بن حميدة.

ويقود خط الوسط فرجاني ساسي وبجواره غيلان الشعلالي وأمامهما حنبعل المجبري، وفي الهجوم يوسف المساكني ونعيم السليتي وسيف الدين الجزيري.

كأس العرب.. منتخب تونس يهزم الإمارات ويتأهلان معا إلى ربع النهائي https://t.co/7eYQYKZ0Jk pic.twitter.com/qrDANA87J0 — إرم سبورت (@EremSports) December 6, 2021

مغامرة عمان

يتطلع منتخب عمان إلى استكمال مغامرته في كأس العرب والتأهل إلى نصف النهائي بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وقال برانكو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:“ هدفنا تحقيق الفوز وبلوغ نصف النهائي، فخورون بالتأهل لهذه المرحلة“.

وأضاف: ”سنواجه أحد أفضل منتخبات أفريقيا والجميع يعلم قوة منتخب تونس وقدرات لاعبيه ولكننا نسعى لتحقيق الفوز“.

ويعتمد منتخب عمان على تشكيلته التي تضم إبراهيم المخيني، وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد الخميسي وجمعة الحبسي وأمجد الحارثي وأحمد الكعبي.

ويقود خط الوسط حارب السعدي وبجواره صلاح اليحيائي ومحسن الخالدي وأرشد العلوي وجميل اليحمدي مع المهاجم خالد الهاجري.

وقال حمزة الجمل مدرب ظفار العماني الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون صعبة وليست كما يتوقع البعض بأن طريق منتخب تونس مفروش بالورود فالمنتخب العماني لن يكون لقمة سائغة.

وأوضح أن منتخب تونس لديه طموح كبير لتحقيق اللقب والمنافسة على التتويج، مؤكدا أن وجود عدة عناصر خبرة وعلى رأسها فرجاني ساسي والمساكني وفخر الدين والجزيري يساعد نسور قرطاج على تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن المنتخب العماني يلعب بروح عالية وتنظيم مميز مع مدربه برانكو، ويسعى أيضا لتحقيق الفوز واستكمال مشواره في البطولة لأبعد نقطة ممكنة وهو حق مشروع في ظل تألق العديد من العناصر المميزة.