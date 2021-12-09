وفاة عماد سليماني لاعب فريق وداد مستغانم الجزائري إثر حادث مرور

لقي عماد سليماني لاعب فريق وداد مستغانم الجزائري، مصرعه إثر حادث مرور أليم في الجزائر.

ونشرت صحيفة ”النهار“ الجزائرية تقريرًا أكدت فيه رحيل عماد سليماني لاعب فريق وداد مستغانم الجزائري الى الأبد.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي الفريق يتواجدون في وضع نفسي سيء جدا بفندق الفرسان بمدينة سعيدة.

ويُعتبر الراحل عماد سليماني من أصدقاء اللاعب الدولي بغداد بونجاح وكذا محمد بن يطو ودمو.

تأجيل قمة الدوري الجزائري

من جهة أخرى قررت رابطة دوري الدرجة الأولى الجزائري، تأجيل مباراة قمة بين اتحاد العاصمة، وشبيبة القبائل، كانت مقررة الجمعة المقبل، وذلك بناء على طلب شبيبة القبائل الموجود حالياً في الحجر الصحي منذ عودته من إسواتيني.

وقالت الرابطة في بيان مقتضب: ”بناء على طلب شبيبة القبائل، قررت الرابطة تأجيل مباراة الفريق المقررة الجمعة المقبل أمام اتحاد العاصمة، ضمن الجولة السابعة للدوري المحلي إلى موعد لاحق“.

وتابعت: ”راعت الرابطة الوضع الحالي لشبيبة القبائل الذي دخل لاعبوه للحجر الصحي منذ عودة الفريق من إسواتيني يوم 29 نوفمبر الماضي ويستمر في الحجر حتى بعد غد الخميس أي قبل يوم واحد من المباراة“.

ودخلت بعثة شبيبة القبائل في حجر صحي بفندق زرالدة غرب الجزائر العاصمة، بعد عودتها من إسواتيني، إثر الخسارة من رويال ليوبار في كأس الاتحاد الأفريقي.

وتنتشر سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا في إسواتيني، لذلك قررت السلطات الصحية الجزائرية وضع بعثة شبيبة القبائل في الحجر الصحي، لتفادي تفشي العدوى في حالة إصابة لاعبي الفريق.