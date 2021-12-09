خالد بدرة: قلبي يتمزق بسبب الأهلي السعودي.. وأتمنى عودة فرجاني ساسي للزمالك

يعد التونسي خالد بدرة أحد أبرز وأهم المدافعين في تاريخ الكرة العربية، وصاحب العديد من التجارب الناجحة سواء مع منتخب بلاده أو عبر الأندية التي دافع عن ألوانها، وعلى رأسها: الترجي التونسي، وجنوة الإيطالي، والأهلي السعودي.

وتحدث بدرة في حواره لـ“إرم نيوز“ عن العديد من الأمور التي تخص منتخب تونس في كأس العرب، وتقييمه لأداء العديد من اللاعبين بجانب تجربته في الأهلي السعودي، ورؤيته لواقع الفريق.. فإلى سطور الحوار:

كيف ترى بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر؟

أعتقد أنها فكرة ممتازة وبطولة رائعة تساهم بتقارب الدول العربية، ومنذ سنوات لم نتابع مباريات بين المنتخبات العربية بهذه القوة والندية، وهو ما يعكس تطور مستوى الكرة العربية رغم غياب اللاعبين المحترفين في أوروبا وهو أمر مؤثر بلا شك، ولكن الروح القتالية ساهمت بتعويض هذا الجانب بصورة كبيرة.

ما تقييمك لأداء منتخب تونس بالبطولة حتى الآن؟

منتخب تونس يملك العديد من عناصر الخبرة، ولكن أداءه متذبذب بصورة واضحة، والحقيقة أننا دفعنا ثمن الفوز العريض على موريتانيا بخمسة أهداف، وسقطنا في فخ الغرور أمام سوريا فخسرنا، ولكننا تخطينا عقبة الإمارات بالخبرات والقدرات الفردية والتكتيكية.

ما نصيحتك للمدرب منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس؟

لابد أن يتدخل المدرب لإعطاء حلول تكتيكية للفريق خاصة في أوقات التراجع، وليس في وقت التقدم فقط، فالفريق يحتاج إلى الكثير من العمل لحل مشكلة التذبذب في المستوى.

ماذا عن مواجهة منتخب عمان؟

مواجهة صعبة، ومنتخب عمان لا يستهان به، ومستوياته في تصفيات كأس العالم قوية، وهو يملك لاعبين شبابًا، وعناصر موهوبة، ومدربًا أيضًا له خبرات، وهو الكرواتي برانكو، وأعتقد أن المنتخب الأكثر جاهزية، ويجيد التعامل مع الواقع، سيكون له الغلبة في أرض الملعب.

دعنا نتحدث عن مستوى أحد نجوم المنتخب التونسي فرجاني ساسي، هل تعتقد أنه لا يقدم أفضل أداء له حاليًا؟

كي أكون صريحًا، هذا هو الواقع ساسي تراجع أداؤه، ولكن ليس بسبب تقصيره في بعض الأمور، بالعكس ساسي لاعب موهوب، ويصنع الفارق، ولكن لأن الزمالك ليس مثل الدحيل القطري.

هل تقصد أنه أخطأ بالرحيل عن الزمالك المصري؟

ساسي لاعب محترف، وهو صاحب القرار في تحديد مصيره، ودعنا نتحدث عن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي يجد نفسه في معادلة فريقه، ويقدم أفضل مستوياته، ورغم ذلك قد يرحل لعدم تجديد عقده.

إذا عدنا إلى ساسي ستجد أنه يفتقد في الدحيل المعادلة التي وجدها في الزمالك بين جماهير تدعمه، ولاعبين يساندونه، مثل: طارق حامد، وأشرف بن شرقي، وشيكابالا، فالفريق كان يقدم سيمفونية كرة قدم لوجود عدد من المواهب، والدحيل لا يملك نفس الروح التي يملكها الزمالك.

هل تنصح ساسي بالعودة إلى الزمالك؟

أطالبه بمراجعة نفسه، وإذا كانت هناك فرصة للعودة فلماذا لا يفعل ذلك؟ الزمالك فريق كبير، وساسي لاعب ممتاز، والإدارة الحالية تعرف كيف تتعامل معه وتقنعه، وفي النهاية الزمالك كيان كبير لا يقف على أي لاعب، وساسي أيضًا لاعب موهوب ومن حقه اختيار مصيره.

ماذا عن مستوى سيف الدين الجزيري؟

الجزيري لاعب سريع ومنضبط، وأخلاقيًا على مستوى عالٍ ويعشق الانتصار ولديه روح قتالية، وأعتقد أنه لاعب يتطور، والزمالك عليه أن يحافظ على الجزيري لأنه يصنع الفارق بسرعاته الكبيرة، وقدراته التهديفية.

ما تقييمك لتجربة التونسي علي معلول مع الأهلي المصري؟

معلول عرف جيدًا كيف يختار الفريق المناسب، وأتوقع أن يستمر معلول مع الأهلي لنهاية مشواره لأن معلول يعشق الأهلي، والجماهير الأهلاوية تقدر قيمة اللاعب التونسي المتميز الذي يصنع الفارق.

كانت لك تجربة رائعة مع الأهلي السعودي، ما ذكرياتك معها؟

الأهلي جزء مني، ودائمًا في قلبي، ولا أنسى تجربتي معه، وتتويجي بلقب البطولة العربية بقميصه، وكنت أتمنى أن نتوج بلقب الدوري السعودي، فهو فريق ملكي، ولديه قاعدة جماهيرية عريضة.

ما تقييمك لأدائه في الفترة الحالية؟

بكل صراحة، قلبي يتمزق مع كل مباراة للأهلي، وحزين للغاية على تراجع النتائج، وأدعو الله أن يتكاتف محبو الأهلي ومسؤولوه لإنقاذ الفريق وإعادته إلى وضعه الطبيعي.

والمرحلة الحالية أشبه بظروف انتقالية، والأهلي فريق كبير يمرض ولا يموت، ولكن يجب أن يكون للأهلي لاعبون على قدر المستوى، ويستطيعون الدفاع عن ألوانه، وهو ما لا يتوافر حاليًا في عدد كبير من لاعبي الجيل الحالي.