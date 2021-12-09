العالم ينتظر النجوم لتقديم "السحر" في الكاميرون: الكاف يعلن رسميًا موعد كأس الأمم الأفريقية

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، اليوم الخميس، عن الموعد النهائي لإقامة النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقررة إقامتها في دولة الكاميرون، مطلع العام المقبل.

وتسبب وباء كورونا في تأجيل البطولة، من العام 2021 إلى مطلع 2022، ليستقر الكاف على الموعد النهائي، يوم 9 يناير، بعد أنباء ترددت مؤخرًا عن إمكانية تأجيلها مرة أخرى.

وواجهت بطولة الأمم الأفريقية ”الكاميرون 2021“ عدة عقبات لإقامتها، حيث كان من المفترض تنظيمها، في العام 2019، لكن البطولة انتقلت إلى مصر، في ظل عدم اكتمال أعمال الإنشاء في الملاعب الكاميرونية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي عبر موقعه الرسمي، تفاصيل إقامة البطولة في الكاميرون، قائلًا إنه في غضون 30 يومًا، ستهتز أفريقيا والعالم بأسره على إيقاع المشهد الذي يقدمه أفضل لاعبي كرة القدم من القارة.

وفي بيان الاتحاد الأفريقي قال إن المباراة الافتتاحية ستقام، يوم 9 يناير المقبل، أي بعد شهر من اليوم الخميس.

وتستمر منافسات كأس الأمم الأفريقية حتى موعد المباراة النهائية، يوم 6 فبراير 2022.

وفيما يلي نص بيان الكاف حول أمم أفريقيا:

في غضون 30 يومًا، ستهتز أفريقيا والعالم بأسره على إيقاع المشهد الذي يقدمه أفضل لاعبي كرة القدم من القارة.

وسيعود جميع أكبر نجوم أفريقيا – الذين شاركوا في بطولات الأندية الأفريقية أو الآسيوية أو الأوروبية الكبرى – إلى وطنهم ليقاتلوا من أجل التفوق في الكاميرون – من أجل بطولة كأس الأمم الأفريقية .

وفي النسخة 33 من أكبر حدث على الأراضي الأفريقية، يعود كأس الأمم الأفريقية إلى بلد أساطير مثل روجيه ميلا، وصامويل إيتو، وباتريك مبوما – لأول مرة منذ العام 1972.

5 مدن و 6 ملاعب؛ سيستضيف الحدث ملاعب أولمبي، وأحمدو أهيدجو في ياوندي، وملعب جابوما في دوالا، وملعب كويكونج في بافوسام، وملعب رومدي أدجيا في جاروا، وملعب ليمبي أومني سبورتس.

محمد صلاح، وساديو ماني، وبيير إميريك أوباميانغ، ورياض محرز، وسيباستيان هالر، وإدوارد ميندي، وأفشة، وسفيان رحيمي، سيضعون كل الأعين عليهم، حتى لو كان احتمال اكتشاف مواهب جديدة أمرًا مغريًا.

وفي النسخة السابقة، العام 2019، سجل 102 هدف في 52 مباراة بمتوسط هدفين (تقريبًا) في المباراة الواحدة.

والآن ستكون الأعين على الكاميرون.

وللمرة الثانية، سيشارك 24 فريقًا وتقاتل من أجل الكأس.

وبالإضافة إلى العدد الكبير من النجوم المشاركين، تستقطب هذه المسابقة وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم مع تقديم صحفيين من 59 دولة لتغطية البطولة.

ومع حصول قنوات من جميع أنحاء العالم على حقوق عرض الحدث في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022، ليس هناك شك بأن بطولة كأس الأمم الأفريقية لا تزال من بين أكبر الأحداث على مستوى العالم.

ومع بدء العد التنازلي الآن، ينتظر العالم النجوم لتقديم السحر على الأراضي الكاميرونية.