الاتحاد الجزائري ينفي تقديم شكوى ضد هدف منتخب مصر في كأس العرب

نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم ما تردد عن تقدمه بشكوى على الهدف الذي سجله المنتخب المصري في مباراة المنتخبين في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في كأس العرب 2021 التي تقام في قطر.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”يفند الاتحاد الجزائري لكرة القدم الشائعات التي تم ترويجها حول خبر تقديمه شكوى للجنة المنظمة ”فيفا“، بخصوص مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات من منافسات كأس العرب فيفا 2021، والتي جمعت المنتخبين الجزائري والمصري، وكانت العديد من المصادر روجت لخبر تقديم طعن للجنة المنظمة بخصوص ضربة الجزاء التي أعلن عنها الحكم وهو ما ينفيه الاتحاد الجزائري لكرة القدم جملة وتفصيلًا“.

وأمس الأربعاء، كشفت قنوات ”الكأس“ القطرية، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر تقديم شكوى رسمية للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021، بسبب شكوك بشأن مدى صحة ركلة الجزاء التي احتُسبت لصالح منتخب مصر خلال مواجهة الفريقين، التي أقيمت يوم الثلاثاء.

وقالت القناة عبر موقع ”تويتر“: ”قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقديم احتجاج للجنة المنظمة لمونديال العرب بسبب خروج الكرة من الملعب قبل لقطة ضربة الجزاء لمنتخب مصر“.

كما نشرت قنوات ”الكأس“ صورة لقطة توضح احتمالية خروج الكرة من الملعب، حيث سعى أكرم توفيق، لاعب منتخب مصر، إلى اللحاق بالكرة فيما يبدو أنها تجاوزت الخط.

كأس العرب: مصر تفرض التعادل على الجزائر وتخطف المركز الأول https://t.co/wHcU8aeIHd pic.twitter.com/02guPPd2Jc — إرم سبورت (@EremSports) December 7, 2021

ومن هذه الكرة حصل منتخب مصر على ضربة ركنية ثم ركلة جزاء سجل منها عمرو السولية هدف التعادل، الذي استغله لاحقًا في تصدر المجموعة باللعب النظيف بعد التساوي مع الجزائر في النقاط والأهداف.

وفرض المنتخب المصري التعادل 1/1 على الجزائر، يوم الثلاثاء، على استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس العرب.

موعد ومباريات ربع نهائي كأس العرب https://t.co/7y2VtmGLE9 pic.twitter.com/HaTRyxud2u — إرم سبورت (@EremSports) December 7, 2021

وصعد منتخبا مصر والجزائر إلى دور ربع النهائي، وتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 7 نقاط، واحتل المنتخب الجزائري الوصافة بنفس عدد النقاط، لكن منتخب مصر تفوق باللعب النظيف.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع الأردن، يوم السبت، وفي اليوم ذاته يلعب منتخب الجزائر مع المغرب في ربع نهائي البطولة.

وحال مواصلة مصر والجزائر مشوارهما في البطولة سيتواجهان مجددًا في المباراة النهائية، يوم السبت 18 ديسمبر.