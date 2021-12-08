كأس العرب: ما حقيقة تعيين حكم إسرائيلي لإدارة مباراة المغرب والجزائر؟

أشارت تقارير صحفية إلى أن الحكم الإسرائيلي أوريل جرينفيلد سيدير مباراة المغرب والجزائر في دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم، يوم السبت المقبل، على استاد الثمامة في قطر.

وانتزعت مصر صدارة المجموعة الرابعة من الجزائر بعد بطاقتين في اللحظات الأخيرة رغم تعادلهما 1-1 في قمة مثيرة على استاد الجنوب وسط حضور جماهيري كبير، يوم الثلاثاء، لتحتل بطلة أفريقيا 2019 المركز الثاني في المجموعة، وتضرب موعدًا مع جارتها المغرب في دور الثمانية.

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة الثالثة بتسع نقاط من 3 انتصارات، فيما حل الأردن في المركز الثاني بست نقاط ليلتقي مع المنتخب المصري، يوم السبت، أيضًا على استاد الجنوب.

لكن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي (الفيفا) لم يعلن بعد أسماء حكام مباريات دور الثمانية للبطولة التي تقام في قطر برعايته، خاصة أنه عادة ما يتم تعيين الحكام قبل المباراة بيوم واحد.

بغداد بونجاح يكشف تطورات إصابته وموقفه من المشاركة في مباراة المغرب والجزائر https://t.co/woqHcQoUi0 pic.twitter.com/I8U6740rlb — إرم سبورت (@EremSports) December 8, 2021

ومن المقرر أن يعلن الفيفا حكام مباراتي تونس مع سلطنة عُمان، وقطر مع الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس، على أن تقام المباراتان، يوم الجمعة، فيما من المرجح إعلان أسماء حكام مباراتي مصر مع الأردن، والمغرب مع الجزائر، يوم الجمعة، أي قبل موعد المباراتين بيوم واحد كما هو معتاد.

ومن غير المرجح إدارة حكم إسرائيلي لإحدى مباريات كأس العرب نظرًا لحساسية الموقف في ظل عدم تطبيع معظم الدول العربية مع إسرائيل، وحتى الدول العربية المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مثل: مصر، والأردن، والمغرب، والإمارات، لن تسمح بأن يدير مبارياتها حكام إسرائيليون.

وفي ظل إقامة المباريات بحضور جماهيري كبير خاصة من الجاليات العربية في قطر، من الصعب تعيين حكم إسرائيلي لإدارة أي مباراة حتى نهاية البطولة التي تأتي في إطار استعداد الدوحة لاستضافة كأس العالم العام المقبل.

من هو أوريل جرينفيلد؟

وُلد الحكم الإسرائيلي أوريل جرينفيلد، العام 1981، وبدأ رحلته مع إدارة المباريات على الصعيد الاحترافي، في 2009، عندما ظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الإسرائيلي.

وانضم جرينفيلد للقائمة الدولية للحكام في الفيفا، في العام 2012، وفي ذلك العام ، تولى مسؤولية المباريات الدولية الأولى له في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا.

وفي العام 2012، تولى أيضًا مسؤولية أول مباراة له في بطولات أوروبا للأندية، حيث أدار مباراة في تصفيات الدوري الأوروبي بين سياولياي من ليتوانيا، وليفاديا تالين من إستونيا.

ومنذ ذلك الحين، أدار الحكم الإسرائيلي مباريات في الدوري الأوروبي، وتصفيات دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم، وأصبح حكمًا أساسًا في مثل هذه المسابقات منذ ذلك الحين.

وعيَّنه الاتحاد الأوروبي (اليويفا) لإدارة مباريات دوري الأمم منذ إنشائها، في العام 2018، وشارك في مباريات ضمت منتخبات: هولندا، وألمانيا، وبلجيكا، وكذلك أدار مباريات لريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس، وبايرن ميونخ.

وهذا العام أدار مباراة في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، حيث أدار المباراة التي فاز بها بايرن ميونخ 4-1 خارج أرضه على لاتسيو في دور الستة عشر.