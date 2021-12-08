بغداد بونجاح يكشف تطورات إصابته وموقفه من المشاركة في مباراة المغرب والجزائر

قال المهاجم الجزائري بغداد بونجاح اليوم الأربعاء إن حالته الصحية لا تدعو للقلق بعد الفحوصات الدقيقة التي خضع لها في المستشفى، وإنه سيكون جاهزا بنسبة كبيرة لخوض مواجهة المغرب في دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم يوم السبت المقبل.

وغادر بغداد بونجاح (30 عاما) المستشفى بعد الخضوع لفحوص متأثرا بكرة مشتركة مع محمد الشناوي حارس مصر خلال مواجهة الفريقين في ختام دور المجموعات.

وأضاف بونجاح في تصريحات لموقع الاتحاد الجزائري على الإنترنت أنه سيعود للتدريبات غدا الخميس وأنه سيشارك في مباراة المغرب بنسبة كبيرة.

وأضاف: ”بنسبة 90 % سأشارك في مباراة المغرب، مباراة الأمس كانت صعبة ومنتخب مصر كان قويا، بمساعدة طبيب المنتخب سأكون بخير، حصلت على راحة اليوم وسأشارك في التدريب غدا.

وتابع: ”الأكيد حارس مصر لم يكن يتعمد إصابتي، إنه كان يدافع عن مرماه لكن حدث الاصطدام“.

واصطدم بونجاح، مهاجم السد القطري، بالشناوي في الشوط الأول، لكنه نهض وسار بشكل طبيعي، قبل أن يستبدله المدرب مجيد بوقرة بين الشوطين بالعربي سوداني، ويُنقل اللاعب إلى المستشفى للخضوع لفحوص.

وترك “بونجاح” مكانه لزميله هلال العربي سوداني بعد إصابته خلال سقوطه السيئ إثر تلاحم مع حارس مصر محمد الشناوي.

ونشر بغداد على صفحته الشخصية على إنستغرام، صورة له وهو داخل سيارة إسعاف، في طريقه إلى أحد المستشفيات.

وقال صالح عبود المنسق الإعلامي لمنتخب الجزائر إن بونجاح خضع لفحوص وخرج من المستشفى في حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم في الدوحة، لكنه سيحصل على راحة من المران.

وأضاف أنه من المنتظر أن يشارك بونجاح في مران يوم الخميس لكن ”من السابق لأوانه“ حسم موقفه من المشاركة أمام المغرب، وإن كان يأمل ”بنسبة كبيرة“ في أن يكون مستعدا لقيادة خط الهجوم.

وكان بوقرة أبلغ الصحفيين عبر مترجم يوم الثلاثاء أن بونجاح لم يكن يتذكر واقعة الاصطدام بالشناوي خلال حديث بين الشوطين وقرر استبداله بناء على نصيحة من الجهاز الطبي.

وتعادلت الجزائر 1-1 مع مصر، وجاءت في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بسبب التأخر فقط في سجل اللعب النظيف المتعلق بالإنذارات والبطاقات الحمراء، وستلعب ضد منتخب المغرب متصدر المجموعة الثالثة على بطاقة الظهور في الدور قبل النهائي.