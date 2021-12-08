الكاف يرفض طلب الرجاء تأجيل موعد مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي

رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الأربعاء طلب الرجاء البيضاوي المغربي بطل كأس الاتحاد الأفريقي، تأجيلَ موعد كأس السوبر القاري أمام الأهلي المصري بطل دوري الأبطال.

وقال مصدر مقرب من إدارة الرجاء إن الكاف رفض طلب النادي بتأجيل موعد المباراة أمام الأهلي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ في وقت سابق تحديد يوم 22 ديسمبر الجاري، لإقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي في قطر بين الأهلي والرجاء.

وطلب الرجاء في خطاب للكاف تأجيل موعد كأس السوبر المقرر في 22 ديسمبر/كانون الأول الحالي في قطر بداعي وجود مجموعة من لاعبيه الأساسيين مع المنتخب المغربي المشارك حاليا في كأس العرب التي من المقرر أن تنتهي منافساتها قبل موعد السوبر بأربعة أيام فقط.

الرجاء يطالب "كاف" بتأجيل مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي https://t.co/vhSQJBNT5P pic.twitter.com/RxAjqtZhSE — إرم سبورت (@EremSports) December 7, 2021

وأكد الرجاء في طلبه ”أنه سيعاني من صعوبات لتوفير رحلة خارجية في ظل الحالة الوبائية الحالية ومنع الرحلات الجوية الاعتيادية من وإلى المغرب حاليا“.

وأشار نادي الرجاء ببيانه إلى الصعوبات الواقعية التي يواجهها النادي لتأمين رحلة خارجية بالنظر إلى ضيق الوقت بين تاريخ المراسلة وتاريخ المباراة مع الوضع في الاعتبار الوضعية الوبائية الحالية وانعدام الرحلات الجوية الدولية من وإلى المغرب في الوقت الراهن.

وسبق للرجاء الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي عامي 2000 على حساب أفريكا سبورتس من ساحل العاج و2019 على حساب الترجي التونسي.

ويخوض الرجاء لقاء السوبر الأفريقي باعتباره بطل النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية، بينما يشارك الأهلي بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، والذي تُوج به 10 مرات من قبل.

ويخوض النادي الأهلي المصري البطولة، وهو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر الأفريقي، حينما فاز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون ردٍ.

يذكر أن نادي الرجاء أعلن في 11 من شهر نوفمبر الماضي تعاقده مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس لقيادة الفريق خلفًا للتونسي لسعد الشابي.

وقاد فيلموتس البالغ من العمر 52 عامًا منتخب بلاده من 2012 إلى 2016، حيث قاد الفريق في بطولة أوروبا 2016 في فرنسا قبل أن يدرب لاحقًا منتخبي ساحل العاج وإيران لفترة قصيرة.

وانفصل الرجاء، وصيف بطل الدوري والمتوج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، في نسختها الأخيرة وكأس العرب للأندية، عن مدربه التونسي الشابي بعد 7 شهور إثر انتخاب الرئيس الجديد للنادي أنس محفوظ.