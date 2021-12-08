شكوك بشأن لحاق بغداد بونجاح بمباراة الجزائر ضد المغرب بسبب الإصابة

تحوم شكوك بشأن مشاركة بغداد بونجاح مهاجم الجزائر في مباراة قمة مرتقبة أمام المغرب في دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم، يوم السبت المقبل، بسبب الإصابة.

واصطدم بونجاح، مهاجم السد القطري، بالحارس المصري محمد الشناوي في الشوط الأول في كرة مشتركة، لكنه نهض وسار بشكل طبيعي، قبل أن يستبدله المدرب مجيد بوقرة بين الشوطين بالعربي سوداني.

وقال بوقرة للصحفيين عبر مترجم مساء الثلاثاء ”اصطدم بغداد في رأسه وعندما عاد بين الشوطين قال إنه لا يتذكر ما حدث في هذه اللقطة“.

وأضاف ”أصبح في حالة أفضل وفضّلنا تغييره بعدما نصح الطبيب بذلك وسنرى موقفه من المباراة المقبلة“.

ونقل بونجاح بعد المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1 في استاد الجنوب، إلى المستشفى للخضوع لفحوص.

وانتزعت مصر صدارة المجموعة الرابعة من الجزائر بعد بطاقتين في اللحظات الأخيرة رغم تعادلهما 1-1 في قمة مثيرة بكأس العرب لكرة القدم في استاد الجنوب وسط حضور جماهيري كبير اليوم الثلاثاء.

ومع الاقتراب من نهاية الوقت الأصلي، كان الفريقان متعادلين في كل شيء، سواء عدد النقاط أو فارق الأهداف أو عدد الأهداف أو سجل اللعب النظيف.

لكن زكريا دراوي لاعب الجزائر حصل على بطاقة صفراء، ثم تعرض البديل ياسين تيطراوي للطرد بعد اللجوء إلى الفيديو، لتنطلق احتفالات الآلاف من مشجعي مصر بعد انتزاع الصدارة بسبب هاتين البطاقتين.

تقدم منتخب الجزائر أولا عن طريق هدف أحرزه محمد أمين توغاي في الدقيقة الـ 19، ثم عدل عمر السولية النتيجة لمنتخب مصر عند الدقيقة الـ 60 من علامة الجزاء.

وتصدرت مصر بهذه النتيجة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط متقدمة بفارق الإنذارات (أقل) على الجزائر التي حلت ثانية، بعد تعادل المنتخبين بالرصيد ذاته من النقاط وعدد الأهداف ذاتها (7 لكل منهما).

وكان منتخبا مصر والجزائر ضمنا تواجدهما في الدور ربع النهائي بعد أن حققا الفوز في أول جولتين ضد لبنان والسودان، اللذين ودعا البطولة منذ الجولة الثانية.

وقال كارلوس كيروش مدرب مصر ”أريد تهنئة كل اللاعبين في أرض الملعب من الفريقين، وأعتقد أن اللاعبين المصريين والجزائريين يستحقون الإشادة والتهنئة من مشجعي كرة القدم، وكانت مباراة ممتعة وأعتقد أن المشجعين استمتعوا بها“.

ويملك كل فريق سبع نقاط، لكن مصر انتزعت القمة وستلعب ضد الأردن في دور الثمانية يوم السبت المقبل، بينما تخوض الجزائر قمة ضد ”المغرب“ صاحب العلامة الكاملة ومتصدر المجموعة الثالثة.

وقال مجيد بوقرة مدرب الجزائر ”من يوم لآخر يزيد التماسك ونحن نتطور مع توالي المباريات وبالتالي الجانب الفني أصبح أفضل ونتحسن بالمقارنة بالمباراة السابقة، فالكل يهاجم ويدافع، ونحن جئنا في المركز الثاني بسبب البطاقات، وهذا مؤسف نوعا ما“.