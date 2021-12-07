تطورات الحالة الصحية لبغداد بونجاح

غادر بغداد بونجاح، مهاجم المنتخب الجزائري، بين شوطي مباراة فريقه أمام نظيره المصري في بطولة كأس العرب، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وترك “بونجاح” مكانه لزميله هلال العربي سوداني بعد اصابته خلال سقوطه السيئ إثر تلاحم مع حارس مصر محمد الشناوي.

ونشر بغداد على صفحته الشخصية على انستغرام، صورة له وهو داخل سيارة إسعاف، في طريقه إلى أحد المستشفيات.

وراجت تقارير صحفية أن بونجاح فقد الوعي، بسبب اصطدامه القوي مع محمد الشناوي حارس الفراعنة، ما استدعى خروجه من اللقاء، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وانتزعت مصر صدارة المجموعة الرابعة من الجزائر بعد بطاقتين في اللحظات الأخيرة رغم تعادلهما 1-1 في قمة مثيرة بكأس العرب لكرة القدم في استاد الجنوب وسط حضور جماهيري كبير اليوم الثلاثاء.

ومع الاقتراب من نهاية الوقت الأصلي، كان الفريقان متعادلان في كل شيء، سواء عدد النقاط أو فارق الأهداف أو عدد الأهداف أو سجل اللعب النظيف.

لكن زكريا دراوي لاعب الجزائر حصل على بطاقة صفراء، ثم تعرض البديل ياسين تيطراوي للطرد بعد اللجوء إلى الفيديو، لتنطلق احتفالات الآلاف من مشجعي مصر بعد انتزاع الصدارة بسبب هاتين البطاقتين.

تقدم منتخب الجزائر أولا عن طريق هدف أحرزه محمد أمين توغاي في الدقيقة 19، ثم عدل عمر السولية النتيجة لمنتخب مصر عند الدقيقة 60 من علامة الجزاء.

وتصدرت مصر بهذه النتيجة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط متقدمة بفارق الإنذارات (أقل) على الجزائر التي حلت ثانيا، بعد تعادل المنتخبين بنفس الرصيد من النقاط ونفس عدد الأهداف (7 لكل منهما).

وكان منتخبا مصر والجزائر قد ضمنا تواجدهما في الدور ربع النهائي بعد أن حققا الفوز في أول جولتين ضد لبنان والسودان، اللذان ودعا البطولة منذ الجولة الثانية.

وقال كارلوس كيروش مدرب مصر ”أريد تهنئة كل اللاعبين في أرض الملعب من الفريقين، وأعتقد أن اللاعبين المصريين والجزائريين يستحقون الإشادة والتهنئة من مشجعي كرة القدم وكانت مباراة ممتعة واعتقد أن المشجعين استمتعوا بها“.

ويملك كل فريق سبع نقاط، لكن مصر انتزعت القمة وستلعب ضد الأردن في دور الثمانية يوم السبت المقبل، بينما تخوض الجزائر قمة ضد المغرب صاحب العلامة الكاملة ومتصدر المجموعة الثالثة.

وقال مجيد بوقرة مدرب الجزائر ”من يوم لآخر يزيد التماسك ونحن نتطور مع توالي المباريات وبالتالي الجانب الفني أصبح أفضل ونتحسن بالمقارنة بالمباراة السابقة، فالكل يهاجم ويدافع ونحن جئنا في المركز الثاني بسبب البطاقات وهذا مؤسف نوعا ما“.