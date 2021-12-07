كأس العرب: مصر تفرض التعادل على الجزائر وتخطف المركز الأول

خطف منتخب مصر المركز الأول للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب، بعد تعادله الإيجابي 1/1 أمام الجزائر، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة.

وصعد منتخبا مصر والجزائر سويًا إلى الدور ربع النهائي، ولكن وصل المنتخب المصري بالمركز الأول، بسبب فارق الإنذارات واللعب النظيف.

زكريا دراوي لاعب الجزائر نال بطاقة صفراء، ثم تعرض ياسين تيطراوي للطرد بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، لتنطلق احتفالات الآلاف من مشجعي مصر بسبب انتزاع الصدارة بسبب البطاقتين.

ويملك المنتخبان سبع نقاط، لكن مصر انتزعت القمة وستلعب ضد الأردن في دور الثمانية يوم السبت المقبل، بينما تخوض الجزائر قمة مرتقبة ضد منتخب المغرب صاحب العلامة الكاملة ومتصدر المجموعة الثالثة.

وبالعودة للمباراة وعلى عكس اتجاه اللعب، سجل توجاي محمد أمين في الدقيقة 20 من زمن المباراة.

وسدد لاعب منتخب الجزائر كرة أرضية ذهبت بعيدًا لتصل أمام توجاي، والذي سدد ضعيفة لتصطدم بقدم أحمد أبوالفتوح وتحول اتجاهها لتسكن الشباك على يمين محمد الشناوي.

وامتلك منتخب الجزائر زمام الأمور بعد الهدف، وسط مناوشات مضادة من الجانب المصري، لينتهي الشوط الأول بتقدم الخضر بهدف نظيف.

في الشوط الثاني سيطر منتخب مصر على الملعب تمامًا وسط غياب واضح للمنتخب الجزائري، الذي تأثر بخروج بغداد بونجاح.

وأسفر الضغط المصري عن هدف التعادل، أحرزه عمرو السولية في الدقيقة 60 تحصل عليها السولية نفسه.

تاريخ مباريات مصر والجزائر

بدأت اللقاءات الرسمية بين المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1970 وفاز الفراعنة بنتيجة 1-0 ثم تعادلا بنتيجة 1-1 ثم تعادلا بنفس النتيجة في دورة الألعاب الأفريقية عام 1978.

وتجدد الموعد في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 1980 وتعادلا بنتيجة 2-2 وفاز منتخب الجزائر بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح ثم تقابلا في تصفيات أولمبياد 1984 وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز منتخب مصر بنتيجة 1-0.

وفاز منتخب الجزائر بالمركز الثالث في أمم أفريقيا 1984 بنتيجة 3-1 ثم تقابلا في تصفيات مونديال 1990 وتعادلا دون أهداف ثم فاز الفراعنة ببطاقة التأهل بالتغلب بنتيجة 1-0 وفاز منتخب الجزائر بنتيجة 2-0 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 1990.

وتقابل المنتخبان في تصفيات مونديال 2002 وفاز منتخب مصر بنتيجة 5-2 وتعادلا بنتيجة 1-1 ثم تغلب منتخب الجزائر بنتيجة 2-1 في بطولة أمم أفريقيا 2004 ثم تقابلا في تصفيات مونديال 2010 وفاز منتخب الجزائر بنتيجة 3-1 ورد الفراعنة بالفوز بنتيجة 2-0 ولعبا مباراة فاصلة وفاز محاربو الصحراء بنتيجة 1-0 في مباراة أم درمان الشهيرة.

وكانت آخر مواجهة قد جمعت بين المنتخبين في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2010 وفاز الفراعنة بنتيجة 4-0.