الرجاء يطالب "كاف" بتأجيل مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي

تقدم نادي الرجاء البيضاوي المغربي بمذكرة رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يطلب فيها تأجيل مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي أمام الأهلي المصري.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ في وقت سابق تحديد يوم 22 ديسمبر الجاري، لإقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي في قطر بين الأهلي والرجاء.

وقال الرجاء في خطابه إن سبب طلبه تأجيل المباراة هو تواجد مجموعة من اللاعبين الرسميين في المنتخب المغربي في بطولة كأس العرب التي ستنتهي في 18 ديسمبر الجاري ما يتعذر معه التحاق اللاعبين المذكورين ببعثة فريقه.

وأشار نادي الرجاء بيانه إلى الصعوبات الواقعية التي يواجهها النادي لتأمين رحلة خارجية بالنظر إلى ضيق الوقت بين تاريخ المراسلة وتاريخ المباراة مع الوضع في الاعتبار الوضعية الوبائية الحالية وانعدام الرحلات الجوية الدولية من وإلى المغرب في الوقت الراهن.

✅بلاغ بخصوص طلب تأجيل مباراة كأس إفريقيا الممتازة pic.twitter.com/duHZKC9Svd — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) December 7, 2021

ويخوض الرجاء لقاء السوبر الأفريقي باعتباره بطل النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية، بينما يشارك الأهلي بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، والذي تُوج به 10 مرات من قبل.

ويخوض النادي الأهلي المصري البطولة، وهو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر الأفريقي، حينما فاز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون ردٍ.

يذكر أن نادي الرجاء أعلن في 11 من شهر نوفمبر الماضي تعاقده مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس لقيادة الفريق خلفًا للتونسي لسعد الشابي.

وقاد فيلموتس البالغ من العمر 52 عامًا منتخب بلاده من 2012 إلى 2016، حيث قاد الفريق في بطولة أوروبا 2016 في فرنسا قبل أن يدرب لاحقًا منتخبي ساحل العاج وإيران لفترة قصيرة.

وانفصل الرجاء، وصيف بطل الدوري والمتوج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، في نسختها الأخيرة وكأس العرب للأندية، عن مدربه التونسي الشابي بعد 7 شهور إثر انتخاب الرئيس الجديد للنادي أنس محفوظ.