التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الجزائر في كأس العرب

يستضيف ملعب (الجنوب) المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر والجزائر في ختام منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر.

وتأهل كلا المنتخبين إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، ولكن مواجهة الليلة تحسم صراع الصدارة بين المنتخبين.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مصر ضد الجزائر في كأس العرب:

موعد مباراة مصر والجزائر

تقام المباراة على ملعب (الجنوب) في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق عصام الشوالي والكأس 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.

صراع الصدارة.. وسيناريوهات الحسم

يحتل منتخبا الجزائر ومصر صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من فوزين وسجل كل منتخب 6 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

وتبقى مواجهة الليلة حاسمة بالنسبة لصدارة ترتيب المجموعة، وفي حالة التعادل بين المنتخبين في مواجهة الليلة فإن المعيار الذي سيتم اللجوء إليه هو اللعب النظيف، وهو ما يبدو متساوياً قبل اللقاء برصيد (-3) لكل منتخب بعد طرد حسام مرزيق لاعب الجزائر بإنذارين أمام لبنان وحصول منتخب مصر على 3 إنذارات.

وفي حالة استمرار التعادل في اللعب النظيف سيتم الاحتكام إلى القرعة لتحديد متصدر ترتيب المجموعة.

تاريخ مباريات مصر والجزائر

بدأت اللقاءات الرسمية بين المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1970 وفاز الفراعنة بنتيجة 1-0 ثم تعادلا بنتيجة 1-1 ثم تعادلا بنفس النتيجة في دورة الألعاب الأفريقية عام 1978.

وتجدد الموعد في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 1980 وتعادلا بنتيجة 2-2 وفاز منتخب الجزائر بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح ثم تقابلا في تصفيات أولمبياد 1984 وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز منتخب مصر بنتيجة 1-0.

وفاز منتخب الجزائر بالمركز الثالث في أمم أفريقيا 1984 بنتيجة 3-1 ثم تقابلا في تصفيات مونديال 1990 وتعادلا دون أهداف ثم فاز الفراعنة ببطاقة التأهل بالتغلب بنتيجة 1-0 وفاز منتخب الجزائر بنتيجة 2-0 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 1990.

وتقابل المنتخبان في تصفيات مونديال 2002 وفاز منتخب مصر بنتيجة 5-2 وتعادلا بنتيجة 1-1 ثم تغلب منتخب الجزائر بنتيجة 2-1 في بطولة أمم أفريقيا 2004 ثم تقابلا في تصفيات مونديال 2010 وفاز منتخب الجزائر بنتيجة 3-1 ورد الفراعنة بالفوز بنتيجة 2-0 ولعبا مباراة فاصلة وفاز محاربو الصحراء بنتيجة 1-0 في مباراة أم درمان الشهيرة.

وكانت آخر مواجهة قد جمعت بين المنتخبين في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2010 وفاز الفراعنة بنتيجة 4-0.

تشكيل منتخب مصر

يبحث المنتخب المصري عن مواصلة عروضه الجيدة وتحقيق الفوز على الجزائر خاصة أن هذه المواجهة لها طابع خاص.

وقال البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي إنه سيلعب لتحقيق الفوز ولا يخشى أي ضغوط موضحاً أن منتخب مصر يملك روحاً جيدة ولديه عزيمة لتحقيق أفضل نتائج ببطولة كأس العرب.

وتحيط الشكوك بمشاركة محمد مجدي أفشة صانع الألعاب للإصابة، ويعتمد كيروش على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه رباعي الدفاع أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأكرم توفيق وأحمد أبو الفتوح.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره حمدي فتحي وأيمن أشرف مع ثلاثي الهجوم حسين فيصل وأحمد رفعت أو محمد شريف ومروان حمدي.

وقال محمد يوسف مدرب الأهلي المصري الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب المصري يتحسن مع كيروش في الفترة الحالية، خاصة مع اكتساب الثقة.

وأوضح أن المنتخب المصري سيلعب على الضغط المكثف على الأطراف والاستفادة من سرعات شريف وحسين فيصل مؤكداً أنه لو كان مدرباً للمنتخب لاعتمد على شريف كمهاجم صريح وأعطى الفرصة لرفعت وزيزو على الأطراف.

بوقرة.. وتشكيل الجزائر

يدخل المنتخب الجزائري مواجهة الليلة باحثاً عن حسم الصدارة خاصة أنه لم يعرف طعم الخسارة منذ فترة طويلة ويسعى لمواصلة المشوار في البطولة بالصدارة.

وقال مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه لا يخشى أحدا وسيلعب لتحقيق الفوز ويدرك جيداً أهمية وطبيعة اللقاءات أمام مصر.

ويعتمد منتخب الجزائر على تشكيلته التي تضم حارس المرمى رايس مبولحي وأمامه الرباعي حسين بن عيادة وجمال بلعمري وعبد القادر بدران وإلياس شيتي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط سفيان بن دبكة وأيوب عبد اللاوي وأمامهما ياسين براهيمي ويميناً العربي سوداني ويساراً يوسف بلايلي مع المهاجم بغداد بونجاح.

وأكد سمير زاوي لاعب منتخب الجزائر الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن المواجهة لها طابع خاص حتى وإن كانت أمام المنتخب الرديف للجزائر.

وأشار إلى أن منتخب مصر لديه عدة لاعبين مميزين وقادرين على صناعة الفارق موضحاً أن اللقاء سيكون حذراً ومتحفظاً بين المنتخبين.