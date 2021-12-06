مصر ضد الجزائر.. كيروش يتعهد بتقديم مباراة ممتعة

تعهد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بتقديم مباراة ممتعة أمام الجزائر غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة في كأس العرب لكرة القدم في قطر بعد تأهل الفريقين لدور الـ8.

وقال البرتغالي كيروش في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: ”متحمس للغاية لمباراة الغد أمام الجزائر، ستكون مباراة ممتعة لمحبي كرة القدم والمشجعين ونحن نتطلع لهذه المباراة، وسنعمل على تقديم الأفضل مثل كل مباراة نخوضها“.

مجيد بوقرة عن مباراة #مصر_الجزائر في #كأس_العرب "المنتخبان أعداء لمدة 90 دقيقة في المستطيل الأخضر" وبعدها تعود الأمور إلى طبيعتها".

"مباراة أم درمان خرجت نوعا ما عن نطاقها الرياضي آنذاك".

"العلاقة لا زالت وتبقى أخوية. نحن مسلمون وإخوة".#كاس_العرب_فيفا pic.twitter.com/hHMFjLGfv1 — إرم سبورت (@EremSports) December 6, 2021

وأضاف: ”نملك فريقا جيدا أهم ما يميزه الروح الرائعة بين اللاعبين سواء القدامى أو الجدد، سنواجه منتخبا قويا وتأهلنا معا للدور المقبل لذلك أتوقع أن تشهد المباراة عرضا مميزا لعشاق كرة القدم“.

وتابع كيروش: ”نخوض كافة المباريات كأنها مباريات نهائية، سواء هذه المباريات كانت في مرحلة المجموعات أو دور الثمانية أو حتي في قبل النهائي. سنقدم كل ما لدينا مثلما نفعل في جميع المباريات وجاهزون لمباراة الغد“.

وأكد مدرب مصر أن فريقه لديه بعض المشاكل الصغيرة، منها أن لاعب الوسط محمد مجدي ”أفشة“ غير جاهز بنسبة 100% للمباراة ولن يغامر به، نظرا لوجود العديد من اللاعبين الجاهزين في مركزه، وأدى المنتخب المصري تدريبه الختامي اليوم في غياب أفشة بسبب مشكلة عضلية، الأمر الذي فضل معه كيروش عدم المجازفة باللاعب.

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وتابع كيروش: ”الضغط لا يمثل لنا أي مشكلة، فهي طبيعة أي مهنة، وعلينا التعامل معه لأننا محترفون“.

وفاز منتخب الجزائر 4/0 على السودان ثم 2/0 على لبنان، في حين فاز منتخب مصر 1/0 على لبنان و5/0 على السودان.

وواجه المنتخب المصري منافسه الجزائري 20 مرة في مباراة رسمية، حيث حقق منتخب الجزائر الفوز 7 مرات، مقابل 6 انتصارات لمنتخب مصر، وتعادلا في 7 مناسبات.

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وسجل لاعبو منتخب مصر 24 هدفا أمام الجزائر بينما سجل لاعبو الجزائر 23 هدفا.

ولعب المنتخبان من قبل 5 مرات في كأس الأمم الأفريقية، و4 في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، و7 في تصفيات كأس العالم، ومرتين في تصفيات الأولمبياد، ومباراة وحيدة في دورة الألعاب الأفريقية، وأخرى في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وكانت آخر مواجهة بين مصر والجزائر عام 2010 في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، وفاز المنتخب المصري 4/0، حيث نجح في التتويج باللقب فيما بعد.