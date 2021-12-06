كأس العرب.. منتخب تونس يهزم الإمارات ويتأهلان معا إلى ربع النهائي

تأهل المنتخبان التونسي والإماراتي إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 التي تقام في قطر، بعد فوز نسور قرطاج على الأبيض، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، اليوم الإثنين.
وافتتح سيف الدين الجزيري التسجيل للمنتخب التونسي بهدف في الدقيقة 11 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع من يوسف المساكني، وانتهى الشوط الأول من المباراة على هذه النتيجة.
نهاية المباراة 🏁👏#تونس تتفوق على #الإمارات ويتأهلان مع بعض إلى الدور الثاني#كأس_العرب | #إرم_سبورت#FIFArabCup pic.twitter.com/fgphfVtFwR
— إرم سبورت (@EremSports) December 6, 2021
ولم يسجل أي من المنتخبين أي هدف في الشوط الثاني لتنتهي المباراة على فوز نسور قرطاج 1/0، علما أن المنتخب الإماراتي افتقد هدافه المميز علي مبخوت والذي غاب عن المباراة بسبب الإصابة.
ورفع الفوز رصيد المنتخب التونسي إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، ليصعد إلى صدارة الترتيب ويتأهل إلى ربع النهائي.
في حين جمدت الخسارة رصيد منتخب الإمارات عند 6 نقاط أيضا، وصعد إلى دور ربع النهائي مستفيدا من خسارة منتخب سوريا 1/2 أمام منتخب موريتانيا.
الهدف الذي قتل الحلم السوري بالتأهل ⚽️⚽️#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #سوريا_موريتانيا #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/OEoW4ODUDw
— إرم سبورت (@EremSports) December 6, 2021
ورفع الفوز رصيد المنتخب الموريتاني إلى ثلاث نقاط وهو نفس عدد نقاط منتخب سوريا.
وفي مباراة سوريا وموريتانيا انتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي قبل أن يتقدم المنتخب الموريتاني بهدف من توقيع محمد سويد في الدقيقة 50 من ضربة رأس.
ونجح المنتخب السوري في تسجيل هدف التعادل بعد دقيقتين عن طريق محمود البحر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وسجل حمي تانجي الهدف الثاني لمنتخب موريتانيا في الدقيقة 90+3.
رأسية موريتانية رائعة في شباك #سوريا #سوريا_موريتانيا #كأس_العرب
— إرم سبورت (@EremSports) December 6, 2021
وفي ربع النهائي يلعب منتخب تونس مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى، في حين يلعب منتخب الإمارات مع قطر صاحب الصدارة في المجموعة الأولى.
وفي آخر 10 مباريات بين الإمارات وقطر في بطولات كأس الخليج وكأس أمم آسيا وتصفيات كأس العالم فاز المنتخب القطري 3 مرات، مقابل 4 انتصارات لمنتخب الإمارات وتعادلا في ثلاث مناسبات
وإلى جانب تونس والإمارات تأهلت منتخبات: قطر، المغرب، مصر، والجزائر إلى ربع النهائي.
ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي، يوم الجمعة والسبت 10 و11 ديسمبر، في حين تلعب مباراتا نصف النهائي يوم الأربعاء 15 ديسمبر، وتقرر أن تلعب المباراة النهائية يوم السبت 18 ديسمبر، وتقرر أن تقام على استاد البيت.
كيف أهدر سيف الدين الجزيري هذه الكرة🤔#الامارات_تونس #كأس_العرب
— إرم سبورت (@EremSports) December 6, 2021