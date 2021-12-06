كأس العرب.. منتخب تونس يهزم الإمارات ويتأهلان معا إلى ربع النهائي

تأهل المنتخبان التونسي والإماراتي إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 التي تقام في قطر، بعد فوز نسور قرطاج على الأبيض، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، اليوم الإثنين.

وافتتح سيف الدين الجزيري التسجيل للمنتخب التونسي بهدف في الدقيقة 11 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع من يوسف المساكني، وانتهى الشوط الأول من المباراة على هذه النتيجة.

ولم يسجل أي من المنتخبين أي هدف في الشوط الثاني لتنتهي المباراة على فوز نسور قرطاج 1/0، علما أن المنتخب الإماراتي افتقد هدافه المميز علي مبخوت والذي غاب عن المباراة بسبب الإصابة.

ورفع الفوز رصيد المنتخب التونسي إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، ليصعد إلى صدارة الترتيب ويتأهل إلى ربع النهائي.

في حين جمدت الخسارة رصيد منتخب الإمارات عند 6 نقاط أيضا، وصعد إلى دور ربع النهائي مستفيدا من خسارة منتخب سوريا 1/2 أمام منتخب موريتانيا.

ورفع الفوز رصيد المنتخب الموريتاني إلى ثلاث نقاط وهو نفس عدد نقاط منتخب سوريا.

وفي مباراة سوريا وموريتانيا انتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي قبل أن يتقدم المنتخب الموريتاني بهدف من توقيع محمد سويد في الدقيقة 50 من ضربة رأس.

ونجح المنتخب السوري في تسجيل هدف التعادل بعد دقيقتين عن طريق محمود البحر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل حمي تانجي الهدف الثاني لمنتخب موريتانيا في الدقيقة 90+3.

وفي ربع النهائي يلعب منتخب تونس مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى، في حين يلعب منتخب الإمارات مع قطر صاحب الصدارة في المجموعة الأولى.

وفي آخر 10 مباريات بين الإمارات وقطر في بطولات كأس الخليج وكأس أمم آسيا وتصفيات كأس العالم فاز المنتخب القطري 3 مرات، مقابل 4 انتصارات لمنتخب الإمارات وتعادلا في ثلاث مناسبات

وإلى جانب تونس والإمارات تأهلت منتخبات: قطر، المغرب، مصر، والجزائر إلى ربع النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي، يوم الجمعة والسبت 10 و11 ديسمبر، في حين تلعب مباراتا نصف النهائي يوم الأربعاء 15 ديسمبر، وتقرر أن تلعب المباراة النهائية يوم السبت 18 ديسمبر، وتقرر أن تقام على استاد البيت.