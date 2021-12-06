ذكر سعود آل سويلم والسويكت ووعد بالعودة.. أول تعليق من عبدالرزاق حمدالله بعد مغادرة النصر

تحدث عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق، للمرة الأولى منذ إعلان فسخ تعاقده مع النادي السعودي.

وكتب حمدالله عبر حسابه على إنستغرام من الولايات المتحدة الأمريكية : ”بسم الله والصلاة و السلام على رسول الله، أولا أود شكر إدارة أخوي سعود السويلم وبقيادة أخوي وحبيبي أحمد البريكي لإعطائي فرصة أنني ألعب و أحمل قميص هذا الفريق الغالي، وأود شكر إدارة أخوي صفوان السويكت بقيادة أخي العزيز عبدالرحمن الحلافي، وأشكر إخواني اللاعبيين على حسن تعاونهم معاي من أول يوم وأود شكر الجماهير الغالية واعلموا أنكم في القلب“

وأتم: ”أنا الآن غادرت النادي لكن لي عودة يوما ما إن شاء الله، وفقكم الله و أعانكم على الجاي“.

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من جهته رد البرازيلي بيتروس ماثيوس لاعب النصر على حمدالله وكتب: ”أخي، لقد صنعنا التاريخ ولن يمحوه أحد، كل شيء له نهاية، لكن القصة ستدوم للأبد، إنه لأمر محزن أن نرى ما يحدث للنادي، أنت الأفضل وأرقامك لن يصل إليها أحد“.

وكان النصر قد أعلن، يوم 23 نوفمبر، إنهاء عقد حمدالله، حيث قال في بيان رسمي: ”أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم“.

وأضاف: ”يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة“.

وانضم حمدالله، البالغ من العمر 30 عاما لنادي النصر في صفقة انتقال حر قادما من الريان القطري، صيف 2018، وقاد النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019 وسجل 35 هدفا ليتصدر ترتيب الهدافين.

كما نال حمدالله مع النصر لقبين في كأس السوبر السعودي عامي 2020 و2021.

وسبق أن لعب عبدالرزاق حمدالله لأندية أولمبيك آسفي في المغرب وأليسوندز النرويجي وكوانززهو آر أف الصيني والجيش والريان في قطر.

بجانب تحطيم "سبورة" المدرب والتلفظ عليه.. كشف نص الرسالة التي تسببت في فسخ عقد عبدالرزاق حمدالله https://t.co/ESjKkqNKwY pic.twitter.com/EnNRUaSzpf — إرم سبورت (@EremSports) November 25, 2021

بشار إلى أن النصر أعلن أمس الأحد تعيين الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للمدرب البرتغالي المقال بيدرو إيمانويل.

وقال النصر في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”وقعت إدارة النصر اتفاقا مع المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي“.

وأضاف: ”ميغيل أنخيل روسو كان قد حقق في آخر محطاته التدريبية مع بوكا جونيورز الأرجنتيني بطولتي الدوري مرتين على التوالي، لموسم 2019، وموسم 2020“.