مصر ضد الجزائر.. مجيد بوقرة: نحن أعداء لمدة 90 دقيقة بعدها مسلمون وأخوة

توقع مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين مباراة قوية أمام نظيره المصري في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس العرب لكرة القدم في قطر غدا الثلاثاء‭ ‬قائلا إن المنتخبين ”أعداء لمدة 90 دقيقة في المستطيل الأخضر“ وبعدها تعود الأمور إلى طبيعتها.

وتأهل المنتخبان بالفعل لدور الثمانية وستكون المواجهة لحسم الصدارة بعد أن تساوى الفريقان في كل شيء قبل الجولة الأخيرة.

كيف تحسم صدارة مجموعة مصر والجزائر حال انتهاء مباراتهما بالتعادل؟ https://t.co/YDrPki3gSi pic.twitter.com/KvvLsuxxCZ — إرم سبورت (@EremSports) December 4, 2021

وقال مدافع منتخب الجزائر السابق: ”بعد مباراتين تأهلنا إلى الدور القادم وقمنا بالمرحلة الأولى، الآن لدينا آخر مواجهة أمام مصر، نحن متعادلون في كل شيء. ستكون مواجهة عالية المستوى من أجل صدارة المجموعة الرابعة“.

وأشاد بوقرة بالمنتخب المصري قائلا: ”نعرف المنتخب المصري الذي لم تتلق شباكه أي هدف وسجل عدة أهداف.

وأضاف: ”لديهم عناصر معتادة على اللعب مع بعضها البعض كما يملك مدربا مخضرما، ستكون مباراة قمة على أعلى مستوى“.

وتابع بوقرة: ”هذا النوع من المواجهات حضرته كلاعب. دائما تكون المواجهات بيننا مصيرية، هذه المرة من أجل الريادة“.

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وأشار إلى ضيق وقت التحضيرات لكنه أكد جاهزية اللاعبين لخوض مباراة قوية أمام مدرجات ممتلئة عن آخرها.

وتذكر مدرب الجزائر مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم 2010 التي شهدت توترا كبيرا قائلا: ”بالنسبة لي كل شيء أصبح من الماضي، في عام 2009 صحيح أن الأمور خرجت نوعا ما عن نطاقها الرياضي آنذاك لكن المهم تأهلنا إلى كأس العالم، وبعدها مصر توجت بكأس أمم أفريقيا“.

وأكد أن الأمور تغيرت كثيرا بعدها ”وكل شيء سيعود إلى مكانته الطبيعية مباشرة بعد نهاية اللقاء.

#محمد_الشناوي حارس #منتخب_مصر 🇪🇬 :

«احنا جايين وعينيا على التتويج ببطولة العرب..

منتخب الجزائر قوي وبنحترمهم والماتش هيكون نهائي مبكر»#إرم_سبورت pic.twitter.com/cKbwUhLwxS — إرم سبورت (@EremSports) December 4, 2021

وقال: ”كل شيء تغير بعدها، العلاقة ما زالت وستبقى أخوية، نحن مسلمون وإخوة، لكن عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، نصبح أعداء صغارا على المستطيل الأخضر لكن لمدة 90 دقيقة فقط، بعدها تعود الأمور إلى طبيعتها“.

وفاز منتخب الجزائر 1/0 على مصر على ملعب المريخ في مباراة فاصلة في الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم وتأهل محاربو الصحراء إلى نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وبعدها بنحو 3 أشهر تواجها في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2010 حيث فاز المنتخب المصري 4/0، علما أنه حصد لقب البطولة حيث كان التتويج السابع في البطولة القارية.