حفيظ دراجي ساخرا: كنت أرغب بالزواج من تونسية فحقدت عليهم (فيديو)

دافع المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عن نفسه بشكل ساخر تجاه الانتقادات القاسية التي تلقاها على الهواء من أحد البرامج التونسية بأنه يحقد على المنتخب التونسي؛ بسبب إحدى الكلمات التي قالها خلال تعليقه على المواجهة الأخيرة ضد نظيره السوري في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

وشهد برنامج ”التاسعة سبورت“ مشادة كلامية بين مقدم البرنامج عادل بوهلال والمعلق الرياضي حفيظ دراجي بسبب طريقة تعليق هذا الأخير في مباراة المنتخب التونسي مع نظيره السوري.

واعتبر بوهلال أن تعليق حفيظ دراجي فيه الكثير من الحقد ضد تونس وتحيز واضح مع الخصم المنافس، قائلا: ”لاحظنا ذلك في مباريات المنتخب والفرق الوطنية، حيث تتصيد أي هزيمة لفريق أو منتخب تونسي لتبرز كرهك وحقدك وبغضك وكل ما له علاقة بتونس، لما تستفزني بهذه الطريقة والمعلق يذبحني بطريقة سلبية“.

ليلتقط بدوره المحلل الرياضي ناصر البدوي طرف الحديث، ويكيل بدوره الاتهامات للمعلق الجزائري، قائلا: ”المعلق لما يكون محايد لا يطلب من لطف الله أن لا يسجل المنتخب التونسي في مرمى سوريا، الفرصة الأخيرة في المباراة قلت من ألطاف الله الكرة مرت سلامات على مرمى المنتخب السوري، أنت عندك مشكلة مع الكرة التونسية ونحن نعرف مشاكلنا ولا ننتظر من أحد أن يقولها لنا“.

تعليق حفيظ دراجي

من جانبه، رد حفيظ دراجي، قائلا: ”لست طبيبا نفسيا، أنا معلق، وأتحداك إذا قلت هذه الكلمة (لطف الله)، ومشكلتي لا أعرف أن أطبل، المنتخب السوري فاز بهدفين، نعطي له حقا دون الإهانة لمنتخب تونس، ولا أتكلم عن تونس البلد أو الشعب ولكن عن منتخب يلعب كرة وكان تعيسا في هذه المباراة“.

وأضاف: ”الغريب أنني أيضا وجدت انتقادات من السوريين وقالوا لي كنت متحيزا لتونس، ونحن نتحدث عن منتخب كرة وكان تعيسا في أدائه وهذا ما قلته على المنتخب الجزائري أيضا، وعلقت على المباراة لجمهور عربي كبير ولا يهمني تونس أو سوريا فاللي شاكك يكون لديه مرض لنفسه فهو يتصيد كلمات لم أقلها ولم أستعمل كلمة من ألطاف الله“.

وأردف: ”دائما مع تونس نجد صعوبات مع فرقها في الرياضة، والترجي واحد من أفضل الأندية الأفريقية ومن زمان وليس اليوم، ولكن لما يكون تعيسا في مباراة أقول هذا، وتونس لديهم منتخبات جيدة ومرشحة للفوز بكأس العرب“.

وقرر دراجي حسم الموقف بشكل ساخر، قائلا: ”عندي مشكلة فعلا مع التوانسة وقبل الزواج أحببت أن أخطب واحدة تونسية ولم يقبلوا أن يتمموا الزيجة، وهذا القلب وما يريد“.

وكان المنتخب السوري حقق مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس العرب بكرة القدم.

وقلب المنتخب السوري التوقعات التي كانت تصب لمصلحة نظيره التونسي، وجمع أول ثلاث نقاط له في البطولة بعد خسارته في المباراة الأولى أمام الإمارات بنتيجة 2-1، فيما توقف رصيد ”نسور قرطاج“ عند 3 نقاط حققها بعد فوزه العريض على موريتانيا بنتيجة 5-1 في مباراته الأولى.