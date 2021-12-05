بيراميدز ونهضة بركان والصفاقسي والمصري يمثلون العرب بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية

تأهل نهضة بركان المغربي بطل 2020، وممثلا مصر بيراميدز والمصري البورسعيدي والصفاقسي التونسي إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم اليوم الأحد.

وحول نهضة بركان تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه الجيش الرواندي ليضمن التأهل بعد التعادل دون أهداف في لقاء الذهاب.

ودفع الفريق المغربي ثمن الأداء السيئ في الشوط الأول ليستقبل هدفا في لحظاته الأخيرة عبر بريجيرو بعد أن اجتاز الدفاع والحارس.

وتحسن أصحاب الضيافة في الشوط الثاني وبعد إهدار العديد من الفرص أدرك البديل المخضرم عمر النمساوي التعادل في الدقيقة 67 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وبعد نحو عشر دقائق مرر النمساوي إلى القائد محمد عزيز ليسجل هدفا مشابها ضمن الانتقال لمرحلة المجموعات.

وكرر بيراميدز فوزه على ضيفه مانييما من جمهورية الكونجو 1-صفر اليوم الأحد ليتفوق بنتيجة إجمالية 2-صفر.

أحرز إبراهيم عادل هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 36 بعد تمريرة رمضان صبحي.

وأهدر بيراميدز، الذي خسر نهائي 2020 أمام نهضة بركان، العديد من الفرص عبر عادل وصبحي ومحمود وادي وإيريك تراوري.

وحافظ الحارس شريف إكرامي على نظافة شباكه في بعض الفرص الخطيرة للزوار بينما ساعدته العارضة في محاولة قبل ثلاث دقائق على النهاية.

وعوض المصري البورسعيدي خسارته ذهابا 2-1 من ريفرز يونايتد النيجيري ليفوز 1-صفر اليوم ويتأهل بفضل هدفه خارج الأرض.

أحرز محمد عبد اللطيف (جريندو) هدف الفوز لفريق المدرب التونسي معين الشعباني في الدقيقة 12 من متابعة لتسديدة ارتدت من الحارس.

واحتاج الصفاقسي إلى ركلة جزاء لينتزع فوزا صعبا 1-صفر على ضيفه توسكر الكيني بعد التعادل دون أهداف في لقاء الذهاب.

ونفذ أيمن الحرزي الركلة بنجاح في الدقيقة 35 ليصعد الفريق التونسي الفائز باللقب ثلاث مرات إلى دور المجموعات.

وصمد الصفاقسي أمام ضغط متأخر للزوار بعدما أهدر الليبي محمد صولة فرصة مضاعفة التقدم.

وانتفض شبيبة الساورة ليفوز 4-صفر على هارتس أوف أوك معوضا خسارته 2-صفر ذهابا في غانا.

سجل أسامة بلطرش هدفين كما هز سعد عبد الجليل وعزيز بلحمري الشباك لشبيبة الساورة.