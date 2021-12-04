منتخب المغرب يهزم الأردن 4/0 ويتأهل لربع نهائي كأس العرب

تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العرب 2021 بعد فوزه 4/0 على منافسه منتخب الأردن، اليوم السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وعلى استاد أحمد بن علي المونديالي افتتح يحيى جبران التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة الرابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة عادت من يزيد أبو ليلى حارس الأردن.

وفي الدقيقة 24 سجل بدر بانون الهدف الثاني لمنتخب المغرب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من وليد أزارو.

وعزز محمد الشيبي تقدم المغرب بالهدف الثالث في الدقيقة 45+1 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء مستغلا كرة ركنية لعبها أشرف بن شرقي.

ومنح الحكم منتخب المغرب ركلة جزاء سجل منها سفيان رحيمي الهدف الرابع في الدقيقة 88.

ورفع الفوز رصيد منتخب المغرب إلى 6 نقاط، بعدما فاز 4/0 على منتخب فلسطين في الجولة الأولى، ليتأهل أسود الأطلس إلى ربع النهائي، في حين جمدت الخسارة رصيد منتخب الأردن عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، حيث فاز في الجولة الأولى 1/0 على السعودية.

وفي وقت لاحق يلعب منتخب السعودية مع فلسطين ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، كما يلعب منتخب لبنان مع الجزائر، ومصر مع السودان في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

ويتأهل صاحبا أول مركزين في كل مجموعة إلى ربع النهائي، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية، وهكذا حتى المباراة النهائية التي ستقام على استاد البيت، في 18 ديسمبر المقبل.

وكان منتخب قطر قد ضمن التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه 1/0 على البحرين ثم 2/1 على عمان.

وتقام البطولة بمشاركة 16 منتخبا، وتقام المباريات على 6 من ملاعب كأس العالم 2022 التي تقام بعد عام واحد.

والملاعب التي تقام عليها منافسات البطولة هي: البيت (الافتتاح الرسمي والنهائي)، أحمد بن علي، الجنوب، الثمامة، المدينة التعليمية و974.

وتوفر البطولة، التي تقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي (الفيفا)، فرصة رائعة للمنتخبات والجماهير لمعايشة روح قطر والاستمتاع باستاداتها الرائعة التي ستحتضن مباريات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يحصل الفائز بلقب كأس العرب على 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني.

وسيحصل المنتخب صاحب المركز الثالث على مليوني دولار، و1.5 مليون دولار لصاحب المركز الرابع.

وسيحصل كل منتخب يحتل المركز الخامس وحتى الثامن على مليون دولار، مقابل 750000 دولار لكل منتخب يحتل المركز التاسع وحتى 16.