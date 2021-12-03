كأس العرب: تمركز الحكم الخاطئ يمنع فرصة خطيرة لمنتخب تونس في شباك سوريا

تسبب فرناندو هرنانديز غوميز حكم مباراة تونس وسويا في كأس العرب لكرة القدم، في حرمان منتخب نسور قرطاج من فرصة خطيرة كام من الممكن أن تكون هدفًا في الشباك السورية.

وخلال هجوم كاسح للمنتخب التونسي سدد حنبعل المجبري كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، ولكن تمركز الحكم الخاطئ داخل منطقة الجزاء، منع فرصة محققة بهدف لمنتخب تونس أمام سوريا، حيث اصطدمت الكرة برأس الحكم وحولت اتجاهها من الشباك إلى خارج المرمى.

وأنعش منتخب سوريا آماله في التأهل للدور الثاني بكأس العرب لكرة القدم في قطر بعدما هز الشباك في بداية كل شوط ليفوز 2-صفر على عشرة لاعبين من تونس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية اليوم الجمعة.

وصدم منتخب تونس بهدف مبكر سجله المهاجم أوليفر كاسكاو بعد أربع دقائق من البداية قبل أن يزداد وضعه سوءا بعد طرد لاعب الوسط محمد علي بن رمضان قبل الاستراحة.

هدف المنتخب السوري الأول على تونس عن طريق النجم الصاعد أوليفر كاسكاو#تونس_سوريا #كاس_العرب_FIFA #كأس_العرب_2021

pic.twitter.com/nU51IJV97K — إرم سبورت (@EremSports) December 3, 2021

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني ضاعف محمد عنز تقدم سوريا عندما تلقى كرة خارج المنطقة قبل أن يطلق تسديدة رائعة اصطدمت بالعارضة قبل أن تسكن الشباك لينعش فرص منتخب بلاده في التأهل للدور المقبل.

وأربكت هذه النتيجة الحسابات في المجموعة الثانية وأجلت حسم التأهل للدور الثاني حتى الجولة القادمة.

وتتصدر الإمارات الفائزة 1-صفر على موريتانيا في وقت سابق المجموعة برصيد ست نقاط بينما تتقاسم سوريا وتونس المركز الثاني بثلاث نقاط لكل منهما وتتذيل موريتانيا الترتيب بدون رصيد.

محمد عنز يضاعف تقدم سوريا على تونس بواحد من أجمل أهداف #كأس_العرب على الاطلاق #مونديال_العرب #تونس_سوريا pic.twitter.com/NvKfCZhT0i — إرم سبورت (@EremSports) December 3, 2021

وتلتقي تونس مع الإمارات بينما تواجه سوريا منتخب موريتانيا في الجولة الأخيرة والحاسمة من منافسات المجموعة الثانية.

بدأ منتخب سوريا الساعي لإنعاش فرصه في التأهل للدور المقبل المباراة ضاغطا وانتزع المهاجم كاسكاو الكرة من لاعب وسط تونس فرجاني ساسي قبل أن يتقدم ويسددها منخفضة أخفق حارس المرمى فاروق بن مصطفى في إبعادها.

وتجاوز منتخب تونس البداية المرتبكة واستحوذ على الكرة وتقدم للهجوم لكنه أخفق في الوصول إلى مرمى منافسه الذي دافع بشراسة.

وقبل نهاية الشوط الأول طرد حكم المباراة لاعب وسط تونس بن رمضان بسبب الاعتداء بالمرفق على اللاعب محمد عنز بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد ليتأزم وضع تونس.

وتلقى منتخب تونس، صاحب البداية القوية في البطولة بالفوز 5-1 على موريتانيا في الجولة الافتتاحية، صفعة ثانية عندما تلقى عنز كرة في مواجهة المرمى قبل أن يسددها بشكل رائع في الشباك.

ودفع منذر الكبير مدرب تونس بيوسف المساكني وسعد بقير ونعيم السليطي إلى أرض الملعب لتنشيط خط الهجوم لكنه فشل في كسر صمود دفاع منافسه.

ورغم النقص العددي استحوذت تونس على الكرة وصنعت فرصا لكن الفاعلية غابت عن سيف الدين الجزيري والمساكني وغيلان الشعلالي وحنبعل المجبري.