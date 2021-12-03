التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة سوريا ضد تونس في كأس العرب

يستضيف ملعب (البيت) بالعاصمة القطرية الدوحة مواجهة قوية ومثيرة بين منتخبي سوريا وتونس في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس العرب.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة تونس وسوريا في كأس العرب:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 21:00 اليوم الجمعة بتوقيت سوريا الساعة 20:00 بتوقيت تونس.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب المجموعة

يحتل منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة الثانية بعد فوزه بنتيجة 5/1 على حساب موريتانيا في الجولة الأولى.

ويحتل منتخب سوريا المركز الثالث بعد خسارته أمام الإمارات بنتيجة 2/1 في الجولة الأولى.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان في نهائي دورة الألعاب العربية 1957، وفاز منتخب سوريا بنتيجة 3/1.

وتغلب منتخب تونس بنتيجة 1/0 في كأس العرب 1963 ثم تقابلا في كأس فلسطين العام 1973 وفاز منتخب تونس بنتيجة 4/1 في دور المجموعات، بينما فاز منتخب تونس في النهائي بنتيجة 4/0 بنفس البطولة.

أسلحة تونس

يبحث منتخب تونس عن تحقيق الفوز على حساب سوريا وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الثمانية بشكل رسمي.

ويفتقد منتخب تونس جهود حمزة المثلوثي لإصابته بفيروس كورونا، كما تحيط الشكوك بمشاركة علي معلول وياسين الشيخاوي في المباراة لعدم الجاهزية.

وقال منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن اللقاء لن يكون سهلا أمام منافس قوي وعنيد بقيمة سوريا.

وأشار إلى أن تعثر منتخب سوريا أمام الإمارات يزيد من صعوبة اللقاء، خاصة أن المنتخب السوري سيلعب لتحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث.

ويعتمد منتخب تونس على تشكيلته التي تضم حارس المرمى فاروق بن مصطفى، وأمامه بلال العيفة وياسين مرياح وجاسم الخميري ومحمد أمين بن حميدة في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط محمد علي بن رمضان وبجواره فرجاني ساسي وأمامهما فراس بلعربي وعلى الأطراف حنبعل المجبري وفخر الدين بن يوسف، وفي الهجوم سيف الدين الجزيري.

أوراق سوريا

يتطلع منتخب سوريا لإنقاذ فرصه في التأهل من خلال حصد الفوز في مواجهة تبدو كأنها الفرصة الأخيرة كما وصفها المدرب الروماني تيتا فاليريو المدير الفني لمنتخب سوريا في المؤتمر الصحفي.

وقال تيتا: ”هناك ثقة كبيرة في قدرات لاعبي سوريا، ولكن الجميع يعلم أننا أمام مواجهة حاسمة ولابد من تحقيق الفوز للبقاء في سباق المنافسة“.

ويعتمد منتخب سوريا على تشكيلة تضم حارس المرمى إبراهيم عالمة، وأمامه خماسي الدفاع يوسف محمد ومؤيد الخولي وثائر كروما ويمينا عمرو جنيات ويسارا ضياء الحق محمد.

ويقود خط الوسط محمد إنز وأوليفير كاس كاو، وعلى الأطراف ورد السلامة ومحمد عثمان، مع المهاجم محمود البحر.

وأكد التونسي نبيل معلول مدرب الكويت الكويتي لشبكة ”إرم نيوز“ أنه في موقف حرج بالحديث عن هذه المواجهة فالمنتخب السوري سبق أن دربه منذ فترة.

وأوضح أن منتخب تونس لديه قدرات هجومية مميزة وعناصر صاحبة خبرة، كما أن المنتخب السوري يعتمد على الشكل الدفاعي المميز وغلق المساحات والأداء التكتيكي المنظم.