كأس العرب.. المغرب يكتسح فلسطين برباعية نظيفة (فيديو)

اكتسح المنتخب المغربي نظيره الفلسطيني وحقق فوزا كبيرا 4 – صفر، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العرب لكرة القدم.

وضع الظهير محمد ناهيري المنتخب الثاني للمغرب في المقدمة بعد مرور نصف ساعة من البداية، إثر تسديدة من 25 مترا خدعت الحارس عمر قدورة.

وأضاف لاعب الوسط عبد الإله الحافيظي الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد تمريرة عرضية من محمد الشيبي.

وعاد الحافيظي ليحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث للمغرب في الدقيقة 64 بتسديدة إثر تمريرة بينية من وليد الكرتي.

وسجل المغرب هدفا رابعا في الدقيقة 70 عن طريق البديل وليد أزارو، لكن الحكم ألغاه بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد بداعي وجود تسلل.

وأكمل القائد بدر بانون رباعية المغرب في الدقيقة 87 من ركلة جزاء حصل عليها البديل سفيان رحيمي.

وتصدر المغرب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط قبل لقاء السعودية والأردن في وقت لاحق اليوم.

وتستأنف الجولة الأولى بالمجموعة ذاتها بمباراة تقام في وقت لاحق من اليوم الأربعاء وتجمع السعودية والأردن.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي في الجولة الثانية مع نظيره الأردني يوم السبت المقبل 4 كانون الأول/ديسمبر، على أن يخوض المنتخب الفلسطيني مواجهة أمام نظيره السعودي في اليوم ذاته.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع، علماً بأن المباراة النهائية تقام يوم 18 كانون الأول/ديسمبر على ستاد البيت.