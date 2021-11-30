التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم في كأس العرب

تفتتح اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر وتقام للمرة الأولى تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

وتنطلق البطولة بمواجهة قوية تجمع بين تونس وموريتانيا في المجموعة الثانية ثم يلعب منتخب العراق ضد عمان في المجموعة الأولى.

ويلعب بعد ذلك منتخب قطر ضد البحرين في المجموعة الأولى ثم يلتقي منتخب الإمارات منافسه سوريا في المجموعة الثانية.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهات الإمارات ضد سوريا وقطر مع البحرين وتونس ضد موريتانيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة تونس وموريتانيا على ملعب (أحمد بن علي) بصافرة الحكم علي رضا فاغهاني في الساعة الـ 1 ظهرا بتوقيت السعودية، الـ11 صباحا بتوقيت تونس، العاشرة صباحا بتوقيت موريتانيا.

وتذاع هذه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق جواد بدة.

وتقام مباراة قطر والبحرين على ملعب (البيت) بصافرة الحكم سيمون مارسينياك في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت قطر والبحرين.

وتذاع هذه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

وتقام مباراة الإمارات وسوريا على ملعب (974) بصافرة الحكم الزامبي جاني سيكازوي في الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات التاسعة مساء بتوقيت سوريا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق عامر الخوذيري.

تونس ضد موريتانيا

يدخل منتخب تونس بقيادة مديره الفني منذر الكبير كأس العرب من أجل تحقيق اللقب خاصة أن هناك عددا كبيرا من لاعبي المنتخب التونسي ضمن القائمة التي تخوض البطولة.

وقال منذر الكبير في المؤتمر الصحفي قبل مباراة موريتانيا إن ”منتخب تونس جاهز لمواجهة موريتانيا رغم وجود بعض الغيابات، ولكن نسور قرطاج يدركون أهمية المباراة ولديهم ثقة في قدراتهم“.

ويغيب المدافع أيمن عبد النور للإصابة وخرج من قائمة كأس العرب وانضم على حسابه جاسم الخميري.

ويعتمد منتخب تونس على تشكيلته التي تضم فاروق بن مصطفى لحراسة المرمى وأمامه ثلاثي خط الدفاع ياسين مرياح وبلال العيفة ومحمد أمين بن حميدة.

ويقود خط الوسط محمد علي بن رمضان وبجواره فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي وفراس بلعربي ويلعب في الهجوم حنبعل المجبري ويوسف المساكني وفخر الدين بن يوسف.

في المقابل، يخوض منتخب موريتانيا هذه المواجهة باحثا عن مفاجأة في بداية مشوار مدربه الجديد الفرنسي ديديه غوميز.

وقال ديديه غوميز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن ”منتخب موريتانيا يبحث عن نتيجة إيجابية أمام تونس خاصة أنهما لعبا في وقت سابق بتصفيات كأس العالم وتعادلا وكان المستوى جيدا“.

ويعتمد منتخب موريتانيا على تشكيلته التي تضم أبوبكر ديوب لحراسة المرمى وأمامه رباعي خط الدفاع مصطفى دياو وأبوبكر ندياي وعمر مانجاني ومحمدين بيبو.

ويقود خط الوسط الحسن ديوب وجيسوما فوفانا وأمامهما بسام وإدريسا تيام وإسماعيل دياكاتيه وفي الهجوم آداما با.

وقال وسام العابدي نجم منتخب تونس الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المواجهة لن تكون سهلة على الفريقين خاصة أن منتخب تونس يسعى لتقديم بداية قوية والفوز على موريتانيا بنتيجة طيبة كما أن المنتخب الموريتاني يسعى لتحقيق مفاجأة.

وأضاف ”ديديه جوميز مدرب موريتانيا الجديد منظم وواقعي، كما أن منتخب تونس لديه عناصر خبرات ويستطيع تحقيق الفوز“.

قطر ضد البحرين

يتطلع منتخب قطر من أجل الفوز إلى تقديم بداية قوية في مشوار البطولة خاصة أنها تقام على أرضه.

وقال المدرب الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه راضٍ عن الفترة الماضية ومشاركته في التصفيات الأوروبية ويسعى لتقديم صورة تليق بكرة القدم القطرية.

ويعتمد منتخب قطر على تشكيلته التي تضم الحارس مشعل برشم وأمامه طارق سلمان وبسام الراوي وبوعلام خوخي في خط الدفاع بينما يقود خط الوسط كريم بوضياف وبجواره عاصم ماديبو وعبد العزيز حاتم ويمينا مصعب خضير ويسارا عبد الكريم حسن وفي الهجوم أكرم عفيف والمعز علي.

في المقابل، يبحث منتخب البحرين عن تقديم صورة جيدة في مستهل مشواره بالبطولة.

ويقود منتخب البحرين المدرب البرتغالي هيليو سوزا والذي واجه مشاكل بسبب الغيابات بعد إصابة محمد عبد الوهاب.

ويعتمد سوزا على تشكيلته التي تضم الحارس سيد جعفر وأمامه رباعي الدفاع وليد الحيام وسيد مهدي وأحمد نبيل وراشد الحوطي ويقود خط الوسط سيد ضياء وعلي مدن وبجوارهما عبد الوهاب المالود مع كميل الأسود وإسماعيل عبد اللطيف مع المهاجم محمد الرميحي.

وقال محمد عبد العظيم عظيمة المدير الفني الأسبق للأهلي البحريني لـ“إرم نيوز“ إن هذه المواجهة بمثابة ديربي خليجي وخارج التوقعات دائما.

وأضاف ”المنتخب البحريني لديه قدرات مميزة ويقدم كرة جماعية، كما أن منتخب قطر يستيضيف البطولة ويبحث عن تحقيق الفوز“.

الإمارات ضد سوريا

رفع المنتخب الإماراتي شعار التحدي مع مديره الفني الهولندي بيرت فان مارفيك الذي أكد في المؤتمر الصحفي أنه لا يبحث سوى عن تحقيق اللقب رغم علمه بصعوبة المهمة.

وأشار فان مارفيك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إلى أنه يعلم مدى صعوبة هذا التحدي ولكنه يطمع في تحقيق لقب البطولة.

ويعتمد منتخب الإمارات على تشكيلته التي تضم علي خصيف وأمامه رباعي خط الدفاع وليد عباس وشاهين عبد الرحمن ومحمود خميس وبندر الأحبابي ويقود خط الوسط علي سالمين وعبد الله رمضان وماجد راشد مع ثلاثي الهجوم كايو كانيدو وإسماعيل مطر وعلي مبخوت.

ويعاني منتخب سوريا من ظروف صعبة للغاية مع تراجع نتائجه في تصفيات كأس العالم.

واعترف المدرب الروماني تيتا فاليريو المدير الفني لمنتخب سوريا بصعوبة المهمة في مواجهة الإمارات مؤكدا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أنه يريد بناء فريق للمستقبل ومحاولة تقديم أقصى ما لديه للاستفادة من البطولة العربية.

ويغيب عن منتخب سوريا اللاعب المخضرم عمر السومة الذي اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة بخلاف اعتذار عمر خريبين وفهد اليوسف وسعد أحمد وخالد كردغلي وعبد الرحمن الويس وإياز عثمان.

ويعتمد منتخب سوريا على تشكيلته التي تضم إبراهيم عالمة حارس المرمى ومؤيد الخولي وثائر كروما ويوسف محمد وفارس أرناؤوط في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أوليفار كاوسكاو وكامل حميشة ومحمد عثمان مع ثلاثي الهجوم محمد الحلاق وورد السلامة ومحمود البحر.

وقال المدرب أيمن الرمادي المدير الفني الأسبق لفريق عجمان الإماراتي لـ“إرم نيوز“ إن المواجهة ستكون صعبة على المنتخب السوري الذي يفتقد معظم نجومه.

وأشار إلى أن منتخب الإمارات عليه أن يحسم المباراة مبكرا ويسعى لتحقيق الفوز خاصة في ظل وجود عناصر خبرة مميزة.