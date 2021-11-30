ذا صن: مانشستر سيتي يكثف جهوده لتجديد عقد رياض محرز

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية في تقرير حصري إن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يكثف جهوده حاليا لتمديد عقد قائد الجزائر رياض محرز.

ويتبقى نحو عام ونصف العام على نهاية عقد محرز البالغ عمره 30 عاما الذي يحصل بموجبه على 160 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

ولا شك أن جناح ليستر سيتي السابق سعيد في مانشستر ، ويحرص على البقاء في المدينة بعد خطوبته خلال الصيف الماضي واستعداده للزفاف على خطيبته تايلور وارد.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن محرز هو التالي في قائمة سيتي لتجديد عقود لاعبيه حيث أنه لا يزال جزءًا أساسيًا من خطط المدير الفني بيب غوارديولا على الرغم من كونه لا يشارك كثيرا مؤخرا.

وسيشارك مهاجم ليستر سيتي السابق البالغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني وسيكمل عامه 31 في فبراير/شباط المقبل مع الجزائر للدفاع عن لقبها في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في يناير/كانون الثاني المقبل لكنه يغيب عن كأس العرب التي تنطلق يوم الثلاثاء في الدوحة.

ويريد سيتي تمديد عقد اللاعب بشروط جديدة قبل أن يسافر إلى الكاميرون ليلعب مع الجزائر، إذ أنه في حال عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين بشأن عقد جديد، فقد يكون رحيله المفاجئ الصيف المقبل أمرًا مطروحًا مع حرص باريس سان جيرمان على التعاقد معه.

وقاد محرز الجزائر إلى الدور الحاسم والأخير من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل، حيث تدخل بطلة افريقيا 2019 المرحلة الأخيرة من التصفيات ضمن المنتخبات الخمسة الأولى في التصنيف وقد تلتقي مع أحد منتخبات مصر أو الكونغو الديمقراطية أو الكاميرون أو مالي أو غانا.

وفي غضون ذلك ، يثق سيتي في أن رحيم سترلينغ سوف يوقع على تمديد عقد جديد رغم ما يتردد عن رغبة برشلونة في التعاقد معه.

ولقد أوقف اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مفاوضاته بشأن تجديد عقده ، ولم يتبق سوى 18 شهرًا على نهاية العقد الحالي، لكن مستواه مؤخرا دعمه من قبل غوارديولا سيكونان أساسيين لبقاء الدولي الإنجليزي في صفوف سيتي.