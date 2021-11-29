بينهم رياض محرز.. الفيفا يختار 11 لاعبا لجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف عام 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، اليوم الإثنين، عن المرشحين لجائزة بوكشاش لأفضل هدف في العام، والتي سيتم تسليمها في حفل جوائز ذا بيست، في يناير (كانون الثاني).

واختار الفيفا 11 لاعبا، ومن بين الأهداف المرشحة، الخاص بالجزائري رياض محرز في مرمى زيمبابوي، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وسيتم إعلان الهدف الفائز بالجائزة في 17 يناير (كانون الثاني) في حفل عن بعد من مقر ”فيفا“.

وفيما يلي قائمة المرشحين لأفضل هدف:

🥁 Presenting the #Puskas Award 2021 nominees 🏆 🇨🇴 Luis Díaz

🇫🇷 Gauthier Hein

🇦🇷 Érik Lamela

🇦🇹 Valentino Lazaro

🇩🇿 Riyad Mahrez

🇬🇭 Sandra Owusu-Ansah

🇬🇷 Vangelis Pavlidis

🇲🇽 Daniela Sánchez

🇨🇿 Patrik Schick

🇮🇷 Mehdi Taremi

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Caroline Weir 🗳️ 𝐕𝐎𝐓𝐄: https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021

لويس دياز (كولومبيا): البرازيل – كولومبيا (كوبا أمريكا، 23 يونيو حزيران 2021).

جوتييه هاين (فرنسا): شاموي تيورتاي – أوكسير (القسم الثاني، 10 أبريل نيسان 2021).

إريك لاميلا (الأرجنتين): آرسنال – توتنهام (البريمييرليغ، 14 مارس آذار 2021).

فالنتينو لازارو (أستراليا): باير ليفركوزن – بروسيا مونشنغلادباخ (البوندسليغا، 8 نوفمبر تشرين الثاني 2020).

رياض محرز (الجزائر): زيمبابوي – الجزائر (تصفيات أمم أفريقيا، 16 نوفمبر تشرين الثاني 2020).

ساندرا أوسو أنسا (غانا): أكاديمية كوماسي الرياضية للسيدات- نادي سوبريم ليديز (الدوري الغاني، 8 مايو أيار 2021).

فانغيليس بافليديس (ألمانيا): ويليام الثاني – فورتونا سيتارد (الدوري الهولندي، 16 مايو أيار 2021).

دانييلا سانشيز (المكسيك): كيرتيراو -أتلتيكو دي سان لويس (الدوري المكسيكي، 16 يناير كانون الثاني 2021).

باتريك شيك (التشيك): التشيك – إسكتلندا (بطولة أوروبا، 14 يونيو حزيران 2021).

مهدي تاريمي (إيران): تشيلسي- بورتو (دوري أبطال أوروبا، 13 أبريل نيسان 2021).

كارولين وير (اسكتلندا): مانشستر سيتي – مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي الممتاز، 12 فبراير شباط 2021).