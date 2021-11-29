الفيفا يستعين بتقنية جديدة لكشف التسلل.. وبدء تجريبها خلال كأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الإثنين، الاستعانة بتقنية الكشف عن التسلل خلال بطولة كأس العرب 2021 التي تنطلق غدًا في قطر.

وأوضح رئيس قسم التقنيات والابتكار في الفيفا ”يوهانس هولتسمولر“ طريقة عمل هذه التقنية، مؤكدا أنه سيتم تركيب كاميرا تحت سقف كل ملعب.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: ”سترسل بيانات الأطراف المأخوذة من مقاطع الفيديو إلى قاعات العمليات، وكذلك مكان خط التسلل والنقطة التي بدأت منها اللعبة إلى الشخص المسؤول في الوقت نفسه تقريبا، وبوسع الأخير عرض الأمر فورا على الفار“.

بالتالي، سيمكن لتقنية حكم الفيديو أن تبت فيما إذا كانت اللعبة تسللا أم لا بشكل فوري خلال مباريات كأس العرب.

واعتبر بييرلويجي كولينا المشرف على قسم التحكيم في فيفا أن هذه التجارب لاكتشاف التسلل بشكل نصف آلي هي الأهم حتى الآن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه التقنية دورها فقط مساعدة الحكام والذين سيكون القرار النهائي بين أيديهم.

وستكون البطولة العربية هي أول مسابقة تستعمل هذه التقنية، وستقام البطولة بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل في قطر بمشاركة 16 فريقا من العالم العربي.

وتعود كأس العرب لكرة القدم للانطلاق بثوبها الجديد بدءًا من 30 نوفمبر الجاري بعد غياب 9 سنوات، بمشاركة 16 منتخبًا يتواجهون على 6 من الملاعب المونديالية الثمانية في قطر.

وتم توزيع المنتخبات في النسخة العاشرة التي تختتم، في 18 ديسمبر، على غرار كأس العالم، على 4 مجموعات بعد خوض بعضها الأقل تصنيفًا التصفيات، بحيث يتأهل البطل والوصيف إلى ربع النهائي.

وللمرة الأولى تقام البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي (فيفا)، في نهائيات ستكون بمثابة بروفة مصغّرة لكأس العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز في نهاية 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وتقام المباريات على استادات البيت (الافتتاح الرسمي والنهائي)، أحمد بن علي، الجنوب، الثمامة، المدينة التعليمية و974.

ويغيب أبرز النجوم العرب عن البطولة، خاصة الأفارقة المرتبطين مع أنديتهم الأوروبية، على غرار المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والتونسي وهبي الخزري أو حارس المرمى المغربي ياسين بونو.