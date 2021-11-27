رياضة

القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب
تاريخ النشر: 27 نوفمبر 2021 11:55 GMT
تاريخ التحديث: 27 نوفمبر 2021 12:55 GMT

القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب

الفائز باللقب سيحصل على 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف بطولة كأس العرب 2021، بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر.

وتقام البطولة بمشاركة 16 منتخبا، وتقام المباريات على 6 من ملاعب كأس العالم 2022 التي تقام بعد عام واحد.

والملاعب التي تقام عليها منافسات البطولة هي: البيت (الافتتاح الرسمي والنهائي)، أحمد بن علي، الجنوب، الثمامة، المدينة التعليمية و974.

ومن المقرر أن تنقل مباريات كأس العرب 2021 على قناتي Bein sports المفتوحة والكاس.

وتفتتح منافسات البطولة، التي عادت بعد توقف 9 سنوات، يوم 30 نوفمبر بمواجهة منتخب تونس وموريتانيا على استاد أحمد بن علي المونديالي، وفي اليوم ذاته يلعب منتخب العراق مع عمان، وقطر مع البحرين، والإمارات مع سوريا.

وتوفر البطولة، التي تقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي (الفيفا)، فرصة رائعة للمنتخبات والجماهير لمعايشة روح قطر والاستمتاع باستاداتها الرائعة التي ستحتضن مباريات كأس العالم 2022.

مكافآت ضخمة
وتم رصد مكافآت مالية ضخمة لبطولة كأس العرب 2021، حيث سيحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني.

وسيحصل المنتخب صاحب المركز الثالث على مليوني دولار، و1.5 مليون دولار لصاحب المركز الرابع.

وسيحصل كل منتخب يحتل المركز الخامس وحتى الثامن على مليون دولار، مقابل 750000 دولار لكل منتخب يحتل المركز التاسع وحتى 16.

وفيما يلي مجموعات بطولة كأس العرب 2021:
المجموعة الأولى:
قطر صاحبة الأرض والضيافة على رأس المجموعة، مع العراق وسلطنة عُمان والبحرين.

المجموعة الثانية:
تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا.

المجموعة الثالثة:
السعودية والمغرب والأردن وفلسطين.

المجموعة الرابعة:
الجزائر ومصر ولبنان والسودان.

نظام بطولة كأس العرب فيفا 2021
ويتأهل صاحبا أول مركزين في كل مجموعة إلى دور الثمانية، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية، وهكذا حتى المباراة النهائية التي ستقام على استاد البيت، في 18 ديسمبر المقبل.

وسيفتقد المشجعون أبرز اللاعبين العرب في البطولة، إذ لن يشارك المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والتونسي وهبي الخزري مهاجم سانت إيتيان أو حارس المرمى المغربي ياسين بونو لاعب إشبيلية.

وأقيمت بطولة كأس العرب على فترات متقطعة دون انتظام، حيث هيمن العراق على اللقب، فتوّج بها أعوام: 1964 و1966 و1985 و1988.

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