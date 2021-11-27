القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب

تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف بطولة كأس العرب 2021، بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر.

وتقام البطولة بمشاركة 16 منتخبا، وتقام المباريات على 6 من ملاعب كأس العالم 2022 التي تقام بعد عام واحد.

من سيتوج ب #كأس_العرب فيفا 2021 ؟ — إرم سبورت (@EremSports) November 22, 2021

والملاعب التي تقام عليها منافسات البطولة هي: البيت (الافتتاح الرسمي والنهائي)، أحمد بن علي، الجنوب، الثمامة، المدينة التعليمية و974.

ومن المقرر أن تنقل مباريات كأس العرب 2021 على قناتي Bein sports المفتوحة والكاس.

وتفتتح منافسات البطولة، التي عادت بعد توقف 9 سنوات، يوم 30 نوفمبر بمواجهة منتخب تونس وموريتانيا على استاد أحمد بن علي المونديالي، وفي اليوم ذاته يلعب منتخب العراق مع عمان، وقطر مع البحرين، والإمارات مع سوريا.

وتوفر البطولة، التي تقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي (الفيفا)، فرصة رائعة للمنتخبات والجماهير لمعايشة روح قطر والاستمتاع باستاداتها الرائعة التي ستحتضن مباريات كأس العالم 2022.

⭕️ مكافآت مالية ضخمة لبطولة #كأس_العرب: 5 مليون دولار للبطل.

3 مليون دولار للمركز الثاني.

2 مليون للمركز الثالث.

1.5 مليون دولار للمركز الرابع. مليون دولار (المنتخبات التي تحتل المركز الخامس وحتى الثامن).

750000 دولار (المركز التاسع وحتى 16)

500000 دولار (المركز 17 وحتى 23) pic.twitter.com/gkuLDYZnjz — إرم سبورت (@EremSports) November 22, 2021

مكافآت ضخمة

وتم رصد مكافآت مالية ضخمة لبطولة كأس العرب 2021، حيث سيحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني.

وسيحصل المنتخب صاحب المركز الثالث على مليوني دولار، و1.5 مليون دولار لصاحب المركز الرابع.

وسيحصل كل منتخب يحتل المركز الخامس وحتى الثامن على مليون دولار، مقابل 750000 دولار لكل منتخب يحتل المركز التاسع وحتى 16.

الصور الأولى ل #كأس_العرب التي ستنطلق بعد أسبوع في الدوحة، مجسم من الذهب يحمل خريطة الوطن العربي.#مونديال_العرب pic.twitter.com/PvKXXzcMBg — إرم سبورت (@EremSports) November 22, 2021

وفيما يلي مجموعات بطولة كأس العرب 2021:

المجموعة الأولى:

قطر صاحبة الأرض والضيافة على رأس المجموعة، مع العراق وسلطنة عُمان والبحرين.

المجموعة الثانية:

تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا.

المجموعة الثالثة:

السعودية والمغرب والأردن وفلسطين.

المجموعة الرابعة:

الجزائر ومصر ولبنان والسودان.

نظام بطولة كأس العرب فيفا 2021

ويتأهل صاحبا أول مركزين في كل مجموعة إلى دور الثمانية، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية، وهكذا حتى المباراة النهائية التي ستقام على استاد البيت، في 18 ديسمبر المقبل.

وسيفتقد المشجعون أبرز اللاعبين العرب في البطولة، إذ لن يشارك المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والتونسي وهبي الخزري مهاجم سانت إيتيان أو حارس المرمى المغربي ياسين بونو لاعب إشبيلية.

وأقيمت بطولة كأس العرب على فترات متقطعة دون انتظام، حيث هيمن العراق على اللقب، فتوّج بها أعوام: 1964 و1966 و1985 و1988.