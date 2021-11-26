قناة Bein sports تحصل على حقوق نقل مباريات كأس العرب

حصلت شبكة ”بي إن سبورتس“ الرياضة على حقوق بث مباريات كأس العرب التي تقام على أرض قطر بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري و18 كانون الأول/ديسمبر المقبل

وتعود كأس العرب لكرة القدم للانطلاق بثوبها الجديد بدءًا من 30 نوفمبر الجاري بعد غياب 9 سنوات، بمشاركة 16 منتخبًا يتواجهون على 6 من الملاعب المونديالية الثمانية في قطر.

ونشرت شبكة Bein sports بيانًا رسميًا قالت فيه إن مجموعة beIN الإعلامية نالت حقوق بث كأس العرب FIFA قطر 2021

🚨 عــــــاجل | مجموعة beIN الإعلامية تنال حقوق بث كأس العرب FIFA قطر 2021 pic.twitter.com/IBn11L8EQP — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) November 26, 2021

وللمرة الأولى تقام البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي (فيفا)، في نهائيات ستكون بمثابة بروفة مصغّرة لكأس العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز في نهاية 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وتم توزيع المنتخبات في النسخة العاشرة التي تختتم، في 18 ديسمبر، على غرار كأس العالم، على 4 مجموعات بعد خوض بعضها الأقل تصنيفًا التصفيات، بحيث يتأهل البطل والوصيف إلى ربع النهائي.

وتقام المباريات على استادات البيت (الافتتاح الرسمي والنهائي)، أحمد بن علي، الجنوب، الثمامة، المدينة التعليمية و974.

ويغيب أبرز النجوم العرب عن البطولة، خاصة الأفارقة المرتبطين مع أنديتهم الأوروبية، على غرار المصري محمد صلاح، الجزائري رياض محرز، التونسي وهبي الخزري أو حارس المرمى المغربي ياسين بونو.

وفي المجموعة الأولى وقع منتخب قطر بطل آسيا 2019 الذي اكتسب خبرة كبيرة عبر المشاركة في بطولتي كوبا أمريكا والكأس الذهبية لكونكاكاف، في مجموعة تضم العراق الذي أعلن مدرّبه الهولندي ديك أدفوكات استقالته قبل أيام من قليلة من البطولة، بعد تضاؤل حظوظه في تصفيات المونديال. كما تضم المجموعة سلطنة عُمان والبحرين لتحمل نكهة خليجية.

وفي المجموعة الثانية، تبحث تونس عن لقب ثانٍ بعد الافتتاحي العام 1963، بمواجهة منتخبين يعانيان في الدور النهائي من تصفيات المونديال في آسيا: الإمارات وسوريا، فيما تكمل موريتانيا عقد المجموعة بعد نهضتها الأخيرة وبلوغها النهائيات الأفريقية مرتين تواليًا.

⭕️ مكافآت مالية ضخمة لبطولة #كأس_العرب: 5 مليون دولار للبطل.

3 مليون دولار للمركز الثاني.

2 مليون للمركز الثالث.

1.5 مليون دولار للمركز الرابع. مليون دولار (المنتخبات التي تحتل المركز الخامس وحتى الثامن).

750000 دولار (المركز التاسع وحتى 16)

500000 دولار (المركز 17 وحتى 23) pic.twitter.com/gkuLDYZnjz — إرم سبورت (@EremSports) November 22, 2021

ويخوض المنتخب المغربي المنافسات في المجموعة الثالثة بتشكيلة رديفة، على غرار النسخة الأخيرة التي حمل لقبها، في ظل غياب عدة نجوم بينهم المهاجم أيوب الكعبي أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين 2018 التي أحرز لقبها على غرار 2020.

وإلى الأردن وجاره الفلسطيني، يشارك في هذه المجموعة المنتخب السعودي بمنتخب رديف يغيب عنه المدرب الفرنسي هيرفيه رينار الذي أوكل المهمة إلى مواطنه لوران بونادي.

وتشهد المجموعة الرابعة مواجهة بين الأولمبي الجزائري ومصر بقيادة مدربها الجديد البرتغالي كارلوس كيروش الذي يخوض المنافسات دون محترفيه في أوروبا على غرار صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب آرسنال، ويكمل المنتخبان اللبناني والسوداني المجموعة.

البداية من لبنان

انطلقت فكرة تنظيم كأس العرب وفصلها عن مسابقة كرة القدم في الدورات الرياضية العربية العام 1957، من لبنان عبر الصحفي ناصيف مجدلاني والأمين العام لاتحاد كرة القدم عزت الترك.

ودعا الاتحاد اللبناني إلى اجتماع عُقد في بيروت، في سبتمبر 1962، بحضور مندوبي الاتحادات المحلية العربية وقرّر إطلاق مسابقة كأس العرب للمنتخبات على أن تستضيف العاصمة اللبنانية الدورة الأولى في العام التالي.

ورحّبت العديد من الاتحادات العربية بالفكرة الى أن تقرّر إطلاقها من بيروت، حيث أبصرت البطولة النور، بين 31 مارس و7 أبريل 1963، بمشاركة 5 منتخبات، هي: تونس التي أحرزت اللقب، وسوريا، والكويت، والأردن، ولبنان المضيف.

وفي خضم إقامة البطولة على فترات متقطعة دون انتظام، هيمن العراق على اللقب، فتوّج أعوام 1964 و1966 و1985 و1988.

الصور الأولى ل #كأس_العرب التي ستنطلق بعد أسبوع في الدوحة، مجسم من الذهب يحمل خريطة الوطن العربي.#مونديال_العرب pic.twitter.com/PvKXXzcMBg — إرم سبورت (@EremSports) November 22, 2021

وضعت مصر حداً لسلسلة ”أسود الرافدين“ بتتويجها في 1992، قبل أن تحرز السعودية لقبي 1998 و2002، فيما انضم المغرب إلى لائحة المتوجين في نسخة 2012 الأخيرة بتشكيلة رديفة.

وتوالت البطولات العربية لكن دون تواريخ ثابتة إلى أن قرر الاتحاد العربي للعبة بأن تقام البطولة على غرار البطولات القارية والدولية مرة كل 4 سنوات. ومع ذلك، فقد تعثر إقامتها مرات عديدة بسبب اعتذار المنتخبات لتعارض مواعيدها مع بطولات أخرى، في حين كانت بعض المنتخبات تشارك بفرقها الأولمبية أو بفئة الشباب لكي تتفادى الاعتذار عدم عن المشاركة.